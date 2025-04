Incidente in moto. La sedicenne ancora in Rianimazione

Lotta ancora per la vita la 16enne di Castelfranco Emilia rimasta ferita in un grave incidente stradale venerdì notte a Spilamberto in via Masera di Sopra, una lunga strada di campagna. La ragazzina si trova ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Baggiovara.

Venerdì notte la giovane era in sella a una moto da cross condotta da un amico coetaneo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel campo a lato della strada. Nell’impatto con l’asfalto il giovane è rimasto lievemente ferito, tanto che è riuscito a telefonare ai soccorsi per lanciare l’allarme. Molto più gravi, invece, le condizioni della ragazza che nella caduta ha riportato traumi importanti.

In via Masera di Sopra è poi arrivata l’ambulanza con i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi poi, vista la gravità delle condizioni della 16enne, quest’ultima è stata caricata sul mezzo che, a sirene spiegate, è partito alla volta dell’ospedale di Baggiovara dove, come detto, la ragazza si trova ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione. I sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi.

Sul fronte della dinamica dell’incidente, invece, i carabinieri di Spilamberto si stanno occupando degli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Anche sabato mattina, alla luce del giorno, i militari sono tornati in via Masera di Sopra, per terminare i rilievi. Pare comunque che non vi siano stati altri veicoli coinvolti nell’uscita di strada della moto, ma non si esclude, però, l’attraversamento improvviso nella notte di un animale. Questo fatto imprevedibile avrebbe potuto far perdere il controllo del mezzo al giovane. Pare, infatti, che proprio nel punto dell ‘impatto sia stata rinvenuta la carcassa di un riccio. Gli accertamenti sono comunque in corso per far luce sull’accaduto.

Quello che invece purtruppo è una certezza è la gravità delle condizioni di salute della 16enne. Più fortunato l’amico che nella caduta ha riportato lesioni che non preoccupano i sanitari.