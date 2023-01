Incidente a Sestola: scontro frontale, auto con due donne finisce in una scarpata

Soccorso alpino in azione, foto generica

Sestola (Modena), 2 gennaio 2023 - Incidente a Sestola nella serata di ieri, primo giorno del 2023: dopo lo scontro frontale tra due auto, una delle vetture - con a bordo due donne - è uscita di strada ed finita in una scarpata cadendo per una ventina di metri.

Difficilissime, come si può immaginare, le manovre di soccorso: la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino per intervenire nel delicato intervento e le due donne sono state raggiunte dai tecnici della stazione del Monte Cimone. Tramite manovre con corde, gli esperti del soccorso alpino hanno riportato le due donne sulla strada provinciale, dove erano in attesa gli operatori sanitari di: ambulanze, automedica e auto infermieristica di Fanano.

L'uomo che guidava l'altra vettura e le donne coinvolte nell'incidente, dopo essere stati stabilizzati dal personale sanitario, sono stati affidati alle tre ambulanze presenti per essere trasportati all'ospedale Boggiovara di Modena.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Fanano e Pavullo.