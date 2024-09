Intelligenza artificiale, dibattito con Signorelli su futuro e applicazioni

L’intelligenza Artificiale sta avendo un impatto molto profondo sulla nostra vita quotidiana. Ma come cambieranno, nel prossimo futuro, gli strumenti – dallo smartphone alla televisione, dai tablet al Pc sino ad arrivare ai più comuni elettrodomestici che usiamo abitualmente? E come cambierà il modo di utilizzarli? Ancora, come potremo evitare di cadere nelle sempre più frequenti fake news? Domande che riguardano tutti noi e alle quali si cercherà di dare una risposta questa sera dalle 21 nel parco del castello di Formigine, nel corso di una serata che vedrà come protagonista Andrea Signorelli, giornalista (Domani, Wired, Repubblica - e autore del podcast ’Crash. La chiave per il digitale’), nonché esperto del rapporto tra nuove tecnologie, politica e società.

Signorelli, rifletterà su come, nel prossimo futuro, la tecnologia sarà sempre più plasmata dall’intelligenza artificiale (IA), che trasformerà radicalmente i dispositivi che utilizziamo ogni giorno. Dagli smartphone agli elettrodomestici, fino ai veicoli autonomi, l’IA non solo renderà questi device più intelligenti e reattivi, ma li trasformerà in strumenti capaci di anticipare le nostre esigenze, migliorare l’efficienza e semplificare la vita quotidiana. Questa evoluzione aprirà nuove frontiere nell’interazione uomo-macchina, con profonde implicazioni per il lavoro, la comunicazione e la gestione delle risorse.

Ampio spazio del dibattito verrà lasciato alle domande del pubblico (l’ingresso è gratuito).

L’iniziativa rientra nel programma del Settembre Formiginese e dello Smart Life Festival.