Urbanistica, percorso partecipato: "La fase di ascolto è importante. Molti interventi sono già iniziati. Siamo in sintonia con i cittadini"

La realizzazione della dorsale ciclabile di via Delle Suore (Sant’Anna-Finzi), l’attivazione degli interventi di riqualificazione del parco Amendola e del Parco Pertini, l’attuazione di zone quiete davanti alle scuole in via Corni, Frescobaldi e Amundsen e dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio pubblico Stm su strada San Cataldo. Sono alcuni degli interventi proposti dai cittadini durante il percorso partecipativo ’Sei la mia città. Rigeneriamo Modena’, che sono già in attuazione o previsti nel Piano Investimenti del Comune. Se per un 55% le proposte emerse dal percorso partecipato sono state selezionate dagli uffici tecnici e potranno essere scelte dagli imprenditori che presenteranno manifestazione di interesse attraverso l’Avviso pubblico 2025, anche tutte le altre proposte sono state valutate e selezionate in relazione al tipo di intervento. Sono stati, infatti, individuati interventi complessi di opere pubbliche attivabili direttamente dal Comune nel tempo in relazione alle risorse disponibili, eventualmente anche attraverso la candidatura a finanziamenti pubblici; ma anche azioni complesse e interventi che necessitano di politiche intersettoriali e, appunto, interventi anche di manutenzione attivabili nel tempo in relazione alle risorse disponibili e, in alcuni casi, già in programma.

"Dalla fase di ascolto della città ci arrivano conferme importanti – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – Le proposte emerse dal percorso partecipativo ci indicano che l’Amministrazione comunale è in sintonia con i cittadini: l’agenda delle opere pubbliche, dei lavori e delle manutenzioni già previste dall’Amministrazione è coerente con quanto emerso e ora è importante essere operativi e concreti per realizzare gli investimenti già finanziati o messi in programma nel 2025".

Stanno per partire i lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale Stm, che le proposte del percorso partecipato hanno chiesto di valorizzare. E’ emersa anche la richiesta di riqualificare il verde al parco delle Rimembranze: sono già in corso lavori sulla porzione di parco dedicata a Sandro Pertini con due cantieri, uno per l’area ludica, con fine prevista ad inizio giugno e uno per la sicurezza, che proseguirà per tutta l’estate. Rispetto alla proposta di migliorare la sicurezza e transitabilità ciclabile e pedonale del cavalcavia Mazzoni con la realizzazione di una pista ciclabile il Consiglio comunale ha inserito nel Piano Investimenti una somma di 80 mila euro per finanziare la progettazione di primo livello.

Tra le proposte emerse c’è la valorizzazione del campo Cesana, rispetto al quale è in corso il progetto Bando Verde Fondazione 2024 ed è stato sviluppato un progetto di nuova illuminazione pubblica; così come la riprogettazione del rotore all’ex Mercato Bestiame prevedendo una maggiore quantità di verde. E ancora, rispetto alla proposta di una nuova dorsale ciclabile lungo via Delle Suore, dal rione Sant’Anna fino a strada Canaletto/intersezione via Finzi, l’intervento è in corso di realizzazione tra le opere di urbanizzazione di Cpc. Tra le proposte emerse c’è la riqualificazione del parco Amendola, su cui è previsto un primo intervento da 400 mila euro già finanziato, oltre a lavori di sistemazione del laghetto per ulteriori 400 mila euro. Anche al Bonvi Parken è previsto un intervento da 45 mila euro. L’area quiete a Quattro Ville per le scuole di via Corni è già stata progettata e finanziata e i lavori partiranno nel mese di maggio. Rispetto alla proposta di realizzazione di un tratto ciclabile su via Emilia ovest da viale Italia a via Tabacchi, infine, l’Amministrazione sta realizzando per stralci la dorsale ciclabile: il primo tratto è stato realizzato, il secondo è in corso e il terzo sarà realizzato.