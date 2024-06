"Intelligenza e competenze, ecco la giunta"

’Partecipazione’ è la parola chiave ripetuta del neo sindaco Riccardo Righi nella presentazione, ieri pomeriggio nella sala del Consiglio Comunale, della nuova Giunta che lo accompagnerà nel prossimo quinquennio. "Chiavi per la nostra azione saranno la partecipazione e il rapporto diretto con la cittadinanza che, insieme all’indispensabile lavoro di squadra in cui credo fortemente, saranno gli ingredienti per portare avanti i progetti del nostro programma di governo e allargare il dialogo costruttivo con la città", ha esordito il primo cittadino prima di presentare la sua squadra di governo, con "soddisfazione e fiducia, quale compagine che riunisce capacità, intelligenze ed esperienze diverse e allo stesso tempo, tutte fondamentali per affrontare al meglio il percorso che abbiamo davanti. Donne e uomini, con competenze e visione in grado di rappresentare tutta la nostra comunità, che hanno accolto questa esperienza con entusiasmo e passione. Per questo li ringrazio sin d’ora per essersi messi a disposizione della città". Quattro donne e tre uomini oltre al sindaco, e tra i sette assessori ci sono tre conferme dalla precedente Giunta. I componenti saranno presentati ufficialmente alla città nel corso del primo Consiglio Comunale di giovedì che si terrò nel cortile d’onore di Palazzo Pio. Tra le riconferme spicca Mariella Lugli, cui è stato attribuito anche il ruolo di vicesindaca, e che conserva le deleghe a Bilancio, Affari istituzionali, Servizi al cittadino (demografici, elettorale, statistica), Relazioni con le società partecipate, Personale e, novità, Sport. Altro punto di riferimento è Tamara Calzolari, assessora ad Integrazione socio-sanitaria e salute, Disabilità e fragilità, Associazionismo e terzo settore, Casa e politiche dell’abitare, Accoglienza, Diritti e pari opportunità, Lavoro, così come Paolo Malvezzi, confermato a Lavori Pubblici e patrimonio, Infrastrutture, Manutenzione e cura della città, Progetti PNRR (specificando che resterà in carica fino alla scadenza di quest’ultimi, nel 2026) e, novità, Protezione civile. I nuovi ingressi riguardano Giuliano Albarani, assessore a Scuola e politiche educative per l’infanzia e l’adolescenza, Formazione professionale, Cultura e interculturalità, Rete civica del patrimonio culturale, Memoria e Pace (elemento di novità); Alessandro Di Loreto, destinato a Urbanistica e rigenerazione urbana, Edilizia privata, Nuove mobilità e trasporto pubblico, Smart City e innovazione digitale; Serena Pedrazzoli, 34 anni come Righi, assessora a Sostenibilità e transizione energetica, Ambiente e tutela animale, Patrimonio verde, Politiche per i giovani e osservatorio sul benessere giovanile, Relazioni internazionali e Progetto Europa; Paola Poletti, con le deleghe a Commercio ed economia di vicinato, Promozione della città (non più dunque ‘Centro storico’), Coesione territoriale e frazioni, Eventi e turismo, Sicurezza urbana integrata. Il sindaco Righi ha tenuto per sé alcune deleghe: Comunicazione, Partecipazione, Università e ricerca, Sviluppo economico e imprese: "Deleghe a me molto care perché bene esprimono il mio pormi da primo cittadino in mezzo alla gente. Questo voglio essere io per i carpigiani tutti".

Maria Silvia Cabri