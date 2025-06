Intensificati i controlli nei parchi cittadini. Schierati reparto crimine e unità cinofila

Un recente reportage condotto da una emittente nazionale aveva messo in luce il degrado in cui stanno sempre più sprofondando i parchi cittadini che, inevitabilmente, sono divenuti sorvegliati speciali. Negli ultimi giorni a Modena sono stati intensificati i controlli anticrimine della polizia di Stato nei parchi cittadini attraverso frequenti passaggi degli equipaggi della squadra volante.

Nel corso dell’ultimo servizio serale, il 4 giugno scorso le pattuglie hanno passato al setaccio in particolare i Giardini Ducali anche con una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza ed il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della polizia di Stato.

L’attività ha portato all’identificazione di 45 persone, di cui 18 stranieri.

Lo scorso 31 maggio, invece, sempre nel corso dei controlli è finito in manette per rapina aggravata e lesione personale un cittadino tunisino di 38 anni che, in sella ad una bicicletta, aveva appena rapinato del telefonino una donna, per poi investirla con il velocipede.

Manette ai polsi anche di un cittadino nigeriano di 46 anni e di un cittadino ghanese di 34 anni, sorpresi mentre spacciavano ai Giardini Ducali.