Intervento d’urgenza sul cavalcavia

E’ stata riaperta ieri mattina alle 6.30 l’uscita in direzione centro 10bis della tangenziale Pirandello, chiusa al traffico nella notte di venerdì 9 giugno per consentire un intervento d’urgenza che ha interessato il sottofondo stradale della rampa di collegamento del cavalcatangenziale La Marmora. L’intervento si è reso necessario a causa del cedimento dell’attacco rilevato della rampa, riscontrato appunto nella tarda serata di venerdì, quando si sono subito recate sul posto le pattuglie della polizia locale per regolare il traffico attraverso un restringimento della carreggiata e i tecnici dei lavori pubblici per valutare gli interventi da attuare subito per la sicurezza del traffico veicolare. Nelle prime ore dell’alba di ieri il settore Lavori pubblici ha quindi condotto l’intervento d’urgenza che ha consentito in poche ore di riaprire lo svincolo della tangenziale, anche se in via provvisoria. Intanto, sono già in corso le valutazioni sulle cause del logoramento che ha interessato la strada e su cui potrebbero avere inciso le intense piogge di questi giorni, e sulle modalità per l’intervento di ripristino definitivo della sede stradale.