"Intitolate due scuole a don Tullio e don Carlo"

La scuola dell’infanzia (ex Sant’Agostino) attualmente in corso di realizzazione a Rometta intitolata a don Carlo Lamecchi, quella che sorgerà al Parco, invece, ovvero l’ex asilo ‘Parco’ a Don Tullio Menozzi. La proposta, formalizzata attraverso un ordine del giorno che impegna l’Amministrazione, arriva dall’ex vicesindaco e oggi consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Lucenti e, sottoscritta anche dagli altri consiglieri di Fd’I (Luca Caselli, Anna Maria Anselmi e Stefania Giavelli) verrà discussa lunedì prossimo in Consiglio comunale. I due sacerdoti, sottolinea Lucenti, "hanno avuto un’importanza rilevante per la nostra comunità non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche sotto l’aspetto sociale, culturale e umano, trattandosi di pastori che hanno entrambi saputo ascoltare le persone e far crescere le realtà nelle quali operavano, anche mediante la promozione di iniziative di grande richiamo (si pensi al Carnevale di Rometta e alla Sagra del Parco), ampliando o addirittura costruendo ex novo (come nel caso di Don Tullio) le strutture di culto ed aggregative delle loro Parrocchie".

Don Carlo scomparve nel gennaio del 2020, all’età di 78 anni, Don Tullio, ottantaseienne, due anni dopo, lasciando un vuoto incolmabile nei tanti che avevano accompagnato nel corso del loro pluridecennale ministero e anche con i loro incarichi al di fuori delle parrocchie – don Tullio all’Oratorio Don Bosco, don Carlo come cappellano dell’ospedale – oltre come docenti presso le scuole cittadine. Entrambi reggiani di nascita – di Vogno di Toano Don Carlo, di Albinea Don Tullio, ma sassolesi di adozione, complice oltre mezzo secolo di servizio a Sassuolo "sono tutte e due figure – scrive Lucenti – meritano un imperituro ricordo, che non può attendere le tempistiche, lunghissime, per l’intitolazione di una via cittadina: nei quartieri Rometta e Parco stanno sorgendo due nuove scuole per l’infanzia: consentirà di legare il loro nome anche a due strutture scolastiche".

Stefano Fogliani