"Inviate le ciliegie a Mattarella. Ci ha ringraziato con una lettera"

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha scritto di suo pugno un ringraziamento alla prima cittadina di Vignola, Emilia Muratori, per l’omaggio di Ciliegie di Vignola Igp ricevuto in occasione della sua recente visita a Modena, per il tramite degli uffici della Prefettura.

A renderlo noto è la stessa sindaca Muratori, che spiega: "Se, un anno fa, ricevere una telefonata dagli uffici del Quirinale ci aveva emozionati e inorgogliti, ricevere una lettera scritta a mano e firmata dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha davvero sorpresi e commossi". Emilia Muratori aveva accompagnato il presente raccontando il grande lavoro delle aziende agricole del territorio impegnate nella raccolta e quello del Consorzio della ciliegia Igp, aggiungendo alcune considerazioni su come le donne si stiano distinguendo anche in questo settore. Il Comune di Vignola, infatti, nell’ambito del progetto europeo Empower Women di cui è capofila, sta preparando una piccola mostra fotografica incentrata proprio sul rapporto "donne e agricoltura" dal titolo "Ciliegia è donna". Il presidente Mattarella ha dimostrato di aver apprezzato il dono e le considerazioni scrivendo di proprio pugno: "Gentile sindaca, la ringrazio tanto per il cortese pensiero – d’alta qualità – e per le sue considerazioni per la salvaguardia di questo prezioso prodotto e sul crescente ruolo femminile. Con tanta cordialità. Sergio Mattarella". La sindaca Emilia Muratori aveva già inviato una confezione di ciliegie Igp al presidente Mattarella, l’anno scorso, in occasione della sua visita all’azienda Ferrari di Maranello. In quel caso, la risposta era arrivata alcune settimane dopo con una telefonata di ringraziamento fatta dagli uffici del Quirinale.

"Ribadisco quanto ho scritto al presidente nella lettera a lui indirizzata – conclude poi la prima cittadina Emilia Muratori - ovvero "Guardiamo a lei e alla sua guida con rispetto, ammirazione e orgoglio". Anche da questi gesti di sincera attenzione verso il mondo del lavoro, verso le donne, verso gli Enti locali si può scorgere l’autorevolezza della persona e la assoluta consapevolezza del ruolo che gli è stato affidato".

Marco Pederzoli