Ippoterapia a Equilandia Un sollevatore per atleti disabili

Giornata di festa ieri ad Equilandia Club, il centro ippico di Bagazzano, dove, oltre a una casetta in legno per lezioni, laboratori e riunioni, è stato inaugurato un sollevatore per l’ippoterapia, che facilita la messa in sella e la discesa da cavallo di atleti con disabilità; lo strumento, di cui è stata data dimostrazione, è stato acquistato ed installato in collaborazione con Anffas Modena ed AVO Modena, e dedicato alla volontaria ospedaliera Paola Ghigo.

Tra i presenti: la sindaca di Nonantola Federica Nannetti, l’onorevole Stefano Vaccari, Davide Nostrini del Team Enjoy e la presidente di Panathlon Club Modena Maria Carafoli. Il parroco di Nonantola don Alberto Zironi ha poi benedetto la casetta ed il sollevatore. Ospite d’onore della giornata Annalisa Rosada, vice campionessa mondiale di tiro con l’arco paralimpico, che ha voluto ringraziare Equilandia, che conosce da anni, e dove ha imparato: "che non bisogna mai mollare, perché chi vuole ce la può fare!".

Toccante e sentito, l’intervento di Lisa Bertacchini, presidente del club ippico: "Nel lavoro con il cavallo ciascuno ha il suo compito, nel rispetto dell’animale e della sua cura, ognuno è fondamentale in egual modo; il concetto di uguaglianza viene sostituito con quello di valorizzazione delle differenze". Concetto rimarcato da Davide Nostrini del Team Enjoy: "È sempre bello mettere insieme le differenti energie della comunità a favore del prossimo e di un obiettivo concreto". A conclusione dell’incontro, saggi di varie discipline: paradressage, paragimkana e salto ostacoli. Premiazione di collaborazioni e sponsor con l’accompagnamento musicale di Elena Vincenzi, Giulia Sancassiani, Stefano Cavallotti DJ e Move&Groove Band.

Gian Luigi Casalgrandi