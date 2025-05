’Iris, la libertà’ a Vignola . Veltroni presenta il suo libro

Stasera alle 21 al giardino Galvani di via Soli (o, in caso di maltempo, al teatro Cantelli) lo scrittore, politico e giornalista Walter Veltroni presenterà il suo libro ’Iris, la libertà’, edito da Rizzoli. L’incontro è organizzato dalla libreria ’La quercia dell’elfo’.

In questo volume Veltroni tratta la vicenda di Iris Versari, che a 21 anni, durante la lotta di Resistenza, si arruola nella banda di Silvio Corbari. "Unica donna della banda compie le azioni e non esita a uccidere, ma dagli altri partigiani viene vista come la donna del capo. Con Silvio, infatti, intreccia una relazione…Fino a un giorno di agosto del 1944, in cui Iris si toglie la vita dopo aver ucciso una SS, per consentire ai compagni di sfuggire alla milizia di fascisti e nazisti. Ma nonostante il suo sacrificio, Corbari e gli altri non riusciranno a sfuggire alla morte".

m.ped.