"Italian Motor Week, eccellenze in mostra"

Visite guidate ai musei e alle officine, collezioni private aperte al pubblico, raduni di auto e moto, mostre, incontri con i protagonisti del mondo dei motori: tutto questo e molto altro è in programma, da sabato prossimo, a Maranello, Fiorano Modenese, Modena e San Cesario sul Panaro, in occasione della seconda edizione della Italian Motor Week, l’evento nazionale promosso dalla rete ANCI Città dei Motori per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo. Una settimana intera dedicata ai motori, eccellenza dei quattro comuni modenesi che fanno parte, insieme ad altri in tutta Italia, delle Città dei Motori: quaranta comuni a vocazione motoristica, per la presenza di realtà produttive e imprenditoriali, circuiti e musei motoristici. "Dopo l’esordio, premiato da un successo di pubblico importante, con questa seconda edizione della Italian Motor Week le Città dei Motori si aprono nuovamente a turisti e visitatori per mostrare loro, in una veste ancora più suggestiva, il proprio patrimonio motoristico Made in Italy", spiega Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori. Si parla di motori, del resto, e Maranello, la città del cavallino rampante, a suo modo comanda, ma non c’è solo Maranello. "La manifestazione abbraccia infatti – aggiunge Zironi – anche i territori della provincia modenese aderenti all’Associazione, che diventeranno vetrine d’eccezione per i propri ‘gioielli’, valorizzati da numerosi eventi a tema che punteranno sempre più sul coinvolgimento emozionale degli appassionati".

Ricchissimo il programma degli eventi, rivolti agli appassionati ma anche ai semplici curiosi e alle famiglie: si va dalle visite guidate dei Musei Ferrari di Modena e Maranello e delle collezioni Stanguellini e Panini a Modena al tour nei luoghi modenesi del film di Michael Mann dedicato a Enzo Ferrari, dalle esposizioni dei veicoli a due e quattro ruote (il 14 e 20 le auto d’epoca a Maranello, il 20 e 21 le moto da corsa e minicar a Fiorano Modenese) alla proiezione del docufilm "Motor Valley" del giornalista Stefano Ferrari dedicato alle realtà dell’automotive emiliano (il 20 a Maranello), dal Campionato mondiale del gioco da tavolo Vektorace (il 21 a Fiorano Modenese) al trekking urbano sui luoghi di Enzo Ferrari (dal 19 al 21 a Maranello). Il programma completo, grazie al quale tante realtà locali, molte di queste iniziative potranno affiancare la passione per i motori alla scoperta di altre tipicità territoriali, su www.italianmotorweek.it.

Stefano Fogliani