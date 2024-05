Kerakoll e Zerosystem festeggiano e sperano ancora

Proseguirà per altre due settimane, il vibrante finale di stagione delle squadre modenesi di volley minore: se la National Villa d’Oro saluta dopo aver fatto un sacco di paura al Toscana Garden Castelfranco di sotto, passato alla Marconi solo 3-2 (25/19 20/25 18/25 29/27 15/13), dopo aver seriamente rischiato la sconfitta per 1-3, che in ogni caso sarebbe stata ininfluente, visto il pesante passivo nel quoziente punti maturato dai rossoneri nella sconfitta di Osimo. Festeggiano Kerakoll Sassuolo e Zerosystem S.Damaso, che si sono guadagnate ancora un turno per sperare nella promozione. Nel clan della Kerakoll ci si mangia le mani, dopo la netta vittoria ottenuta sabato sul Begin Volley Ancona di Dore Dalla Lunga per 3-1: la sconfitta di misura patita mercoledì con Tuscania, ad una palla dalla A3, diventa ancora più fastidiosa, anche se i grigiorossi di Pupo Dall’Olio hanno dimostrato di poter giocare alla pari contro chiunque, ed anzi di poter contare sulle seconde linee come nella partita del week end, dove il tecnico modenese, data l’inutilità del risultato, ha buttato nella mischia tanti giocatori normalmente poco impegnati, facendo rifiatare i titolari.

Ora la Kerakoll dovrà disputare un altro girone a tre, esordendo sabato 1 giugno a Castelfranco di Sotto proprio contro il Toscana Garden, che poi affronterà il 4 giugno Ancona, formazione marchigiana che l’8 giugno sarà di scena a Sassuolo, si spera per accompagnare in A3 la Kerakoll. Prosegue la stagione anche la Zerosystem S.Damaso, e come spesso è avvenuto, lo fa nella maniera più complicata, ma anche più bella: persa la gara di ritorno 1-3 (15/25 22/25 25/21 18/25) sul capo del Blu Volley Pesaro, Pecorari e compagne si sono trovate in parità, ma hanno trovato insospettate forze nel golden set, vinto a mani basse 15-9. Ora le modenesi affronteranno un’altra sfida per un posto in B1, guarda caso proprio contro il S.Giorgio Piacentino, capolista nel loro girone, con cui il bilancio è in parità: andata il 1 giugno a S.Damaso, ritorno nel piacentino, con eventuale golden set. Nelle finali Nazionali giovanili, chiude al nono posto l’Under 16 femminile della Moma Anderlini, che non ha problemi nelle ultime sfide, vinte 3-0, dopo la dolorosa eliminazione dal tabellone che conta: settimo posto anche per la Emmeti Modena Volley nella finale di Boy League, l’Under 14 di Lega, centrato battendo 2-0 Cuneo.

Riccardo Cavazzoni