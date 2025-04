La Campionaria si fa in quattro . Debutta ’Mondo creativo’ stand dedicati al fai da te

Con due settimane di anticipo – da venerdì 11 a sabato 13 aprile – i padiglioni di viale Virgilio si animano per l’86esima edizione della Fiera Campionaria di Modena che quest’anno si fa in quattro. Attraverso diversi percorsi realizzato ah hoc infatti saranno allestiti un percorso artistico e culinario tra i prodotti tipici del nostro territorio, l’artigiano, l’elettronica e la musica in compagnia di Radio Stella. Con esperienze interattive e nuovi spazi a tema, la fiera sarà composta da quattro diversi saloni: ’Handmade Stories - La fiera delle cose belle’ e ’Il Mondo Creativo - edizione spring’, entrambi dedicati alla creatività e all’artigianato, nei quali sarà possibile acquisire prodotti fatti a mano, come borse e decorazioni regalo, oppure seguire laboratori manuali con professionisti del settore; ’Casa&Tavola’, uno spazio interamente allestito con arredamenti per interni ed esterni, degustazioni e consulenze gratuite da parte del gruppo di imprese artigiane Art Design, ma anche la ’Fiera dell’Elettronica di Consumo’, in parallelo ad un’edizione speciale di ’A tutto disco’ durante la quale si potranno acquistare dischi da collezione e ascoltare musica degli anni ‘70, ‘80 e ‘90.

"Le fiere sono sempre state un momento di incontro, di scambio e di pace, soprattutto nel passato - commenta l’assessore Paolo Zanca – Questa 86esima edizione rappresenta un segno di impegno pressante attorno al sistema fieristico della nostra zona ricca di contenuti e novità, che tentiamo da sempre di salvaguardare come nel caso di Modenantiquaria, un evento prezioso per la nostra zona che per quanto ci riguarda potrà continuare ad esistere sia all’interno del quartiere fieristico che nel centro città. La fiera campionaria di Modena è il momento in cui si ritrovano tutte le caratteristiche del nostro territorio, dal Parmigiano Reggiano all’aceto balsamico, ed è in momenti sensibili come quello che stiamo vivendo ora, con conseguenze globali nel sistema economico e sociale, che dobbiamo riaffermare le nostre eccellenze e sottolineare le giuste rotte da seguire per continuare a prosperare nel settore artigianale ed industriale".

L’evento, promosso dal Gruppo BolognaFiere e ModenaFiere e organizzato da Multimedia Tre, si svolgerà dalle 9 alle 18,30. Da quest’anno, inoltre, per accedere sarà necessario acquistare il biglietto, unico per tutti e quattro i saloni. Il biglietto intero costa 9 euro; biglietto ridotto scaricabile online e cartaceo 8 euro; biglietto ridotto over 65 e dai 6 ai 12 anni 8 euro; biglietto ridotto WhatsApp 7 euro; speciale biglietto gruppi minimo 25 persone (23 paganti + 2 omaggio) 7 euro; biglietto ridotto Conad per titolari Carta Insieme o Insieme Più Conad delle province di Modena, Bologna e Ferrara 6 euro; biglietto saltacoda acquistabile solo online 10 euro. Ingresso gratuito sotto i 6 anni e per le persone disabili e il loro accompagnatore.

"La novità più importante di questa edizione della Fiera di Modena è sicuramente la centralità della creatività e dell’artigianato - sottolinea Giuliana Odone, Project Manager di Fiera di Modena - mentre dal punto di vista logistico e organizzativo abbiamo deciso di anticipare l’orario di chiusura alle 18:30 e di introdurre il biglietto d’ingresso a pagamento, con prezzo calmierato, per poter garantire un’alta qualità del progetto e contemporaneamente gestire meglio la sua sostenibilità. Sarà un’ottima occasione per imparare nuove attività e sperimentare diversi laboratori, scoprire tecniche tradizionali di lavorazione e produzione del vino, visitando il Museo Giacobazzi, e assistere alle animazioni del presentatore Andrea Barbi e il cantante Marco Ligabue".