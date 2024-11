La candidata Ugolini: "Serve un piano casa"

"Formazione professionale e alleanza pubblico-privato contro caro-affitti". Elena Ugolini, la candidata civica del centrodestra all’elezioni regionali, è stata ieri a Maranello. Diversi gli argomenti affrontati. "L’emergenza abitativa qui a Maranello, indotta principalmente dalla mobilità professionale collegata alle opportunità di impiego presso l’industria automobilistica locale, possiamo risolverla aprendo a una vera alleanza con il privato per realizzare un Piano Casa perché tutti abbiano accesso a un’abitazione in proprietà o in affitto".

Sulla formazione, Ugolini propone di "cambiare la legge Bastico che dal 2003 ha bloccato i percorsi triennali di formazione tecnica-professionale. Dopo le scuole medie in Emilia Romagna ci si può iscrivere solo ai quinquennali dei licei, degli istituti tecnici o professionali. Per far sì che gli studenti possano accedere a percorsi di formazione professionale devono farsi bocciare. Questa è la grande ipocrisia di chi ha governato in questi anni. Non hanno idea di cosa significa far crescere i giovani e integrare il mondo scolastico con quello aziendale".

Sì è discusso anche di cosa significa essere caregiver nella nostra Regione: "Si diventa poveri mettendo al mondo figli oppure se si è costretti a prendersi cura di anziani o disabili. Per questo motivo dobbiamo investire massicciamente sul welfare".