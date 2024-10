La Cdr non si ferma più e intona la settima

CDR MUTINA

2

CAMPAGNOLA

1

A. CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ligabue, Gualdi, Ognibene, Ricaldone, Turci (70’ Sejdiraj), Caselli, Corbelli, Hoxha, Panzanato. A disp. Tagliavini N., Pramarzoni, Lazzaretti, Andreoli, Gollini, Guerrero, Tagliavini A., Gozzi. All. Paganelli.

CAMPAGNOLA: Vioni, Cavicchioli (45’ Marzi), Camara, Parisi, Vezzani, Ricciotti, Previato (87’ Montanari), Barilli (82’ Consiglio), Carlucci, Rivi, Camillo (65’ Chakir). A disp. Barilli, Inverardi, Bellafronte, Mora, Ricciardi. All. Manfredini.

Arbitro: Caiazzo di Lugo

Reti: 3’ Hoxha, 48’ Caselli, 80’ Chakir

Note: espulso al 69’ Panzanato, ammoniti Barilli, Parisi, Panzanato e Ricaldone

E sono 7 di fila. La marcia a tutto gas della capolista Cdr Mutina non si ferma nemmeno di fronte al Campagnola, piegato dai gol di Hoxha e Caselli nonostante il rosso a Panzato che ha reso i 25’ finali in salita, con la rete reggiana che non ha impedito alla squadra di Paganelli di festeggiare. La gara si sblocca subito con la magia su punizione di Hoxha che non dà scampo dopo 3’ a Vioni. Al 12’ ci prova senza fortuna Panzanato dopo il bel lavoro di Turci. Al 36’ ancora Turci lancia Panzanato che calcia da fuori area ma Vioni para in tuffo. La ripresa si apre con il raddoppio della Cdr: Ricaldone di testa trova Caselli che in girata non dà scampo a Vioni. Il Campagnola non molla e si fa vedere con Carlucci (bene Chiossi), poi al 51’ Vezzani manda alto da fuori area, imitato poco dopo da Hoxha. La gara è vicace, per due volte Chiossi deve intervenire su Marzi al 59’ e Camillo che ci prova in spaccata al 65’. Al 66’ Turci non arriva sul passaggio di Panzanato, che poco dopo lascia in dieci i suoi con il secondo giallo. La Cdr mette Sejdiraj per Turci ma non rinuncia ad attaccare e Caselli chiama da fuori area alla parata Vioni. Poi all’80’ è Chakir a trovare lo spazio per accorciare e nel finale Vezzani ha la palla del possibile pari ma calcia alto. Un successo da squadra vera, anche se in casa reggiana mister Manfredini punta il dito sull’arbitro "per un rigore solare su Barilli non dato e una gestione della gara inidonea al valore delle due squadre".