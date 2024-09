La Cdr sbanca lo ‘Zanti’ e continua la sua corsa a punteggio pieno

SANMICHLESE

1

AT. CDR MUTINA

2

Sanmichelese: Schiuma, Casini, Merli, Baisi, Costa, Tardini (46’ s.t. Gorzanelli), Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini, Frimpong. All. Azzurro (Paganelli, Geti, Doku, Rafrafi, Ferrari, Venturelli, Tolu, Pasini)

At.CDR Mutina: Chiossi, Vacondio, Ligabue, Gualdi (41’ s.t. Gollini), Muratori, Ricaldone, Turci, Caselli, Corbelli (25’ s.t. Gozzi), Hoxha, Panzanato (38’ s.t. Vignocchi). All. Paganelli (Tagliavini, Andreoli, Lazzaretti, Tagliavini, Ognibene, Veneri)

Arbitro: Leotta di Bologna (Rehman, Poggipollini)

Reti: 4’ s.t. Hoxha, 14’ s.t. Caselli, 34’ s.t. Peddis

Note: ammoniti Merli, Manzini, Hoxha, Gualdi, Ricaldone, Turci, Gozzi

Sbanca lo ‘Zanti’ di San Michele, la CDR Mutina, e prosegue la sua corsa a punteggio pieno con il ‘gruppone’ di testa. Solo rimpianti, invece, per la Sanmichelese, che ha giocato un primo tempo alla pari, se non meglio, e nel finale di gara è andata vicinissima al pari, ma ha di che recriminare soprattutto su un avvio di ripresa troppo distratto e remissivo, che ha dato strada prima a Hoxha e poi a Caselli. Sono stati i loro gol che, in 10’, hanno issato gli ospiti sul doppio vantaggio, mandandoli in fuga. Generosa la reazione degli uomini di Azzurro, che hanno accorciato con Peddis ma non sono riusciti a completare la rimonta, nonostante un’occasionissima di Manzini nel finale