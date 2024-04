La città di corsa con l’Accademia

E’ stata presentata a Palazzo Ducale l’edizione numero 28 della superclassica podistica "Modena di Corsa con l’Accademia", in programma il 21 aprile. La gara si svolge ininterrottamente dal 1985, quando fu voluta dall’Allora Generale Bruno Loi, fermata solo dai due anni del Covid. L’attuale Generale Comandante, Davide Scalabrin, ha introdotto la corsa col ricordo di quando vi prese parte ancora da allievo, nel 1988, e confermando la partecipazione anche per il 2024 di rappresentanti delle Accademie Navale, Aereonautica e della Guardia di Finanza. Alle 9 vi sarà la cerimonia dell’alzabandiera con i cadetti schierati in piazza Roma e la banda di Modena che suonerà l’inno di Mameli; la partenza della corsa sarà alle 9,30, ovviamente da Piazza Roma, dove pure è previsto l’arrivo. Confermata la finalità benefica dell’iniziativa che, grazie al contributo di numerosi sponsors, potrà destinare l’intero incasso a favore di AIL Modena, associazione attiva nella cura delle leucemie, rappresentata dalla d.ssa Sabrina Sighinolfi che ha ringraziato a nome dei volontari degli assistiti da AIL. Ecco le info utili per partecipare: due i percorsi da fare di corsa o di passo, di 4 e 10 km. entrambi impreziositi dall’affascinante attraversamento del Cortile d’Onore del palazzo Ducale; perfetto presidio del percorso ed assoluta non competitività dell’evento aperto a tutti, per fare veramente – come ha sottolineato l’assessore allo Sport Grazia Baracchi –una grande festa di tutta la città. Le iscrizioni a 3 € verranno chiuse a 4.000 presenze, ed a tutti verrà consegnata una maglietta tecnica ed un gadget. Ci si può iscrivere dal 15 al 19 aprile presso l’Accademia (17-19,30) ed anche sabato 20 (9-12). Per i ritardatari sarà possibile iscriversi anche sabato pomeriggio (16-19) e domenica mattina fino alla partenza, ma solo se vi sarà disponibilità. Un’altra bella tradizione confermata è quella della collaborazione con l’Istituto d’Arte Venturi i cui studenti si contendono l’onore di vedere stampata e pubblicata la cartolina ricordo della corsa. Alla presenza del dirigente Sisco, sono stati premiati gli autori dei lavori migliori: al terzo posto Teresa Catellani e Riccardo Pramazzoni; al secondo Chiara Bendin; il lavoro risultato vincitore è opera di Valeria Tropeano, classe 3a D.

Giuliano Macchitelli