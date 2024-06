La Comcor travolge Milano

Una Comcor Modena in grande salute vince e convince travolgendo i lombardi del Milano 1946. Grande festa finale dopo sei ore e 17 minuti per un doppio match molto atteso quanto sofferto, ma vinto meritatamente. Propio nel momento della verità i gialloblù di Pisano hanno messo in campo i proverbiali attributi, dando il meglio in un delicato spareggio di bassa calssifica, salendo così al quarto posto. Una prestazione che lascia ben sperare per le due sfide al Torri programmate per il prossimo week end, contro la rivelazione della serie A Poviglio. Poi l’ultima gara di fase playoff il 7 luglio a Settimo Torinese. In gara uno c’è stato subito un grande equilibrio, con Modena che però ha saputo soffrire stando, come si suol dire, sempre sul pezzo, cercando a tutti i costi un risultato che muovesse la classifica, mostrando doti di grinta e carattere poche volte viste in campo in questo sofferto torneo di serie A. Modena si vede così premiata con un merito con il punteggio finale di 8 a 6. Stessa musica sabato sera, con 20 a 10 score finale per i gialloblù

COMCOR MODENA

8

MILANO 1946

6

MODENA: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo, Tamburini, Pompilio, Moronta, Bianchi, Scerrato. Lanciatori Dall’Olio, Infante j (vincente)

MILANO: Lanciatori: Varalda, Pizzi (perdente).

Punti MO 010 100 600. p. 8 bv 12. MI 022 001 p. 6bv 12.

Gara uno. Grande sfida sul monte di lancio con Dall’Olio opposto a Varalda. La Concor soffre con 8 valide, 4 punti al passivo in 4 inning, ma non crolla: contro un attacco scatenato, gli ospiti, autori di 5 punti a 2, a fine sesto inning, Modena non cede: Varaldo sul monte mette in difficoltà gli avversari con lanci precisi. Non sono veloci i bomber gialloblù, che soffrono ma non mollano e restano sempre in partita. La svolta alla settima ripresa: entra Infante J e stoppa da vincente MIlano: gli ospiti con Pizzi sul monte, non trovano la strada per lo strike contro un Modena che scatena le proprie bocche da fuoco con un big inning a proprio favore.

MODENA COMCOR

12

MILANO 1946

4

MODENA: Vasquez, Ferri, Guevara (Campazzi), Russo (Infante J), Tamburini (Dall’Olio), Pompilio (Corrado), Moronta, Bianchi, Scerrato (Lambertini), Lanc, Ventura, Hurtado (Vincente),, Campanella, Paltrinieri.

MILANO: Lanciatori: Dall0Agnese (perdente), Comiel, Persico.

Punti. MO 140 005 200 pv 12 bv 11. MI 201 010 000 p. 4, bv 111

Gara due. Sfida sul monte con Ventura contro Dell’Agnese che incassa due punti, ma Modena reagisce con cinque punti da big inning: si passa sul 10 a 4 e la Comcor finisce per dominare il match. Merito anche del grande Campazzi con due valide su due turni, oltre a Bianchi, 3 valide su 4 punti. Prestazioni che travolgono Milano con un finale in crescendo.

Giorgio Antonelli