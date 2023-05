La ’Did’, chiave per i Centri impiego

La Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) serve per attestare lo stato di disoccupazione ed usufruire delle azioni e dei servizi che i Centri per l’impiego. Stipulando la DID si dichiara di essere privo di lavoro oppure di avere un lavoro dipendente con reddito annuo inferiore a 8.174 euro imponibili o di avere un lavoro autonomo con reddito annuo inferiore a 5.500 euro; di non essere iscritto in nessun altro Centro per l’impiego del territorio nazionale; di essere interessato e disponibile alla ricerca e allo svolgimento dell’attività lavorativa e alla fruizione dei servizi di politica attiva da concordare con il Centro per l’impiego prescelto, con il quale potrai sottoscrivere un Patto per il lavoro. Il portale della Regione Emilia-Romagna "Lavoro per te" raggiungibile all’indirizzo lavoroperte.regione.emilia-romagna.it permette di rilasciare la DID online semplicemente connettendosi da un qualsiasi dispositivo. Nella schermata iniziale del portale "Lavoro per te" si effettua l’accesso tramite SPID, oppure Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Nella pagina di dettaglio dei Servizi amministrativi si clicca sul pulsante "Dichiarazione di immediata disponibilità", visionando l’elenco organizzato per data di tutte le Dichiarazioni di immediata disponibilità. Se risulta già una DID valida il sistema non permette di procedere. In questo caso occorre contattare il proprio Centro per l’impiego per verificare la posizione amministrativa. Al termine della compilazione si clicca sul pulsante "Richiedi DID". Se la richiesta ha successo sarà possibile: scaricare e stampare la DID salvandone una copia sul computer; prenotare l’appuntamento obbligatorio con il Centro per l’ompiego per la stipula del Patto di servizio personalizzato, premendo il tasto "Prenota appuntamento".