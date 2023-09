La kermesse di Fd’I. Due giorni di dibattiti: "Qui realizzeremo un grande evento"

di Stefano Luppi

"Si tratta della più grande manifestazione del centrodestra che si sia mai tenuta a Modena: faremo il punto dopo 11 mesi di governo di Giorgia Meloni e parleremo del tanto che resta da fare nei quattro anni di legislatura. Il premier sarà in collegamento video con noi domenica 24 settembre in contemporanea con tutte le altre sedi delle nostre feste in corso in giro per l’Italia. A Modena verranno 18 parlamentari di Fratelli d’Italia e voglio per questa organizzazione così puntuale ringraziare i capigruppo in Parlamento Lucio Malan e Tommaso Foti, che sarà con noi in città, nonché il responsabile nazionale Giovanni Donzelli". Michele Barcaiuolo annuncia così il programma di ’L’Italia Vincente’, la festa di Fd’I che si svolgerà il 23 e 24 settembre all’hotel Rmh Raffaello alle porte della città tra strada Cognento e via Formigina. Oltre ai responsabili modenesi Daniela Dondi, Ferdinando Pulitanò, Luca Negrini e lo stesso Barcaiuolo, saranno sul palco della festa di partito anche il viceministro Galeazzo Bignami (intervistato, domenica 24 alle 10, dal vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini), Ylenja Lucaselli, capogruppo della commissione bilancio della Camera, Augusta Montaruli, vicecapogruppo a Montecitorio, Giuliomaria Terzi di Sant’Agata, presidente della commissione Politiche europee. Oltre a loro presenti Foti altri politici che discuteranno di economia e fisco, dei risultati del governo nell’anno trascorso dall’arrivo della prima premier donna d’Italia, di riforme istituzionali, welfare, sanità e diritti, di sicurezza ed esteri, di enti locali. Appuntamento clou, come detto, sarà dopo l’intervista a Bignami alle 11 con il discorso in collegamento di Meloni.

"La nostra festa – spiegano ancora il senatore Barcaiuolo, Daniela Dondi e Luca Negrini – è aperta ovviamente a tutti e ha il parcheggio gratuito: non come avviene alla Festa dell’Unità dove il parcheggio, a meno di non essere in quattro sull’auto, si paga. Parleremo di fatti: sono innegabili i risultati dell’esecutivo visibili dal decreto Cutro, quello antirave, l’eliminazione dela protezione speciale per i richiedenti asilo, i patti stretti con la Tunisia di cui si vedranno risultati, attuato il decreto Caivano per limitare anche le baby gang. Inoltre sono tanti i temi di giustizia discussi in commissione a Roma. Immigrazione: fermare i clandestini resta il nostro obiettivo primario e anche il piano Mattei per l’Africa sarà utile, ma l’Europa non ci aiuta al di là delle parole". Si è discusso anche del futuro sindaco di Modena: "Sulla sicurezza Modena fa scelte errate tanto che negli anni ha eliminato 100 agenti mentre ora il governo Meloni ne fa arrivare altri 100. Per l’alluvione stanno arrivando i fondi mentre il commissario del terremoto del 2012 Bonaccini lavora ancora, peraltro Modena è stata truffaldina con la richiesta di fondi: che c’entrano i due milioni di euro richiesti per Palazzo comunale e sede della Municipale? Il futuro sindaco? Ne stiamo parlando responsabilmente, noi non facciamo come il Pd che lancia nomi e brucia candidati".