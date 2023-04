"La mia opera nel circuito dove Villeneuve morì"

Una copia del busto realizzato dall’artista modenese Alessandro Rasponi dedicato al grande Gilles Villeneuve sarà collocato all interno del circuito di Zolder, in Belgio, nel punto esatto in cui il pilota canadese perse la vita. L’opera originale si trova al parco Ferrari. L’inaugurazione in Belgio è prevista per il giorno 8 maggio all’interno del circuito belga. Si tratta di un evento molto importante, che sarà seguito dalle autorità locali, sportive, dal presidente del Ferrari club Belgio Giulietti e da tanti tifosi accorsi da molte parti del mondo. "Una parte di Modena sarà anche in quel luogo così simbolico", sottolinea l’autore dell’opera, un busto che rimarrà per sempre a ricordare la grande storia di un pilota capace ancora oggi, a distanza di 40 anni, di far battere il cuore degli appassionati.

Così Rasponi si racconta sul suo sito internet: "Sono nato nel 1978 in una delle città più belle d’Italia e più conosciute al mondo: Modena. Chi mi conosce sa che sin da piccolo le due passioni che hanno caratterizzato la mia vita sono l’arte e i motori un binomio culturale che ho coltivato in maniera costante e che è stato il ’motore della mia corsa’; gli infiniti cerchi, segni e tratti disegnati da piccolo su mille pagine inseguendo la perfezione, si sono evoluti sempre più fino a diventare quelle macchie di colore, di materia, capaci di creare impressioni e sensazioni". Tra gli incontri più importanti della sua vita quelli con "don sergio Mantovani il mio secondo papà, Gigi Villoresi, Giulio Borsari, Nello Ugolini, Franco Gozzi, Giannino Marzotto, Gino Munaron e tantissime altre persone. Ho instaurato con tutti una sana amicizia e stima e mi sono fatto voler bene anche attraverso la mia arte".