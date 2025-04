La Pimpa compie cinquant’anni. Con Panini un legame nato nel ’94

Se tutti pensassero come la Pimpa, parlassero come la Pimpa e fossero gioiosi come la Pimpa, certamente avremmo un mondo migliore. "Oggi si discute tanto di accessibilità e di inclusione: la Pimpa esprimeva questi valori già molti anni fa", fa notare Maria Teresa Panini che alla simpatica cagnolina a pois creata da Altan è legata come a una di famiglia. La Pimpa infatti festeggia 50 anni con una mostra in Salaborsa a Bologna (fino al 24 maggio) e una celebrazione speciale alla Fiera internazionale del libro per ragazzi, ma la festa è anche ‘modenese’ perché dal 1994 le storie della Pimpa sono pubblicate dalla Franco Panini editore. E continuano a essere amatissime: "Ormai – aggiunge Maria Teresa – abbracciano quasi quattro generazioni, e i genitori le trasmettono ai figli".

Era il 13 luglio 1975 quando Pimpa apparve per la prima volta sulle pagine del Corriere dei Piccoli, in una tavola in cui contemplava la luna invece di andare a dormire. E divenne subito amica dei piccoli lettori. "Le nostre strade si sono incrociate grazie alla Quipos, l’agenzia che detiene i diritti della Pimpa e di altri fumetti, con cui collaboravamo già – spiega Maria Teresa Panini –. Con l’acquisizione della Malipiero, abbiamo iniziato a produrre cartoleria dedicata alla Pimpa. Poi abbiamo realizzato alcuni libri oggetto, sempre con la cagnolina di Altan". Nel 1994, poi, la Casa modenese ha acquisito il mensile della Pimpa che rischiava di essere chiuso dal precedente editore: "Mia sorella Laura da subito fu entusiasta del progetto perché lei stessa era stata una lettrice della Pimpa. Nostro padre, pur appoggiando l’importanza dell’idea, era preoccupato dalla cadenza del mensile che deve andare in edicola sempre con puntualità". In più, il giornale della Pimpa era (ed è) senza pubblicità, quindi senza un fondamentale sostegno ai costi.

La scommessa è stata vinta: il mensile della Pimpa continua a veleggiare oltre le 30mila copie mensili,"e Altan ancora lo disegna quasi interamente, con una costanza e una precisione che esprimono tutto il suo amore per questo personaggio", osserva Teresa. La Pimpa (insieme all’Armando, suo amico e ‘papà’, la gatta Rosita, Coniglietto, Tito e a tutto il suo piccolo mondo) parla la lingua dell’infanzia e soprattutto vive lo stupore di scoprire le cose della quotidianità: tutto ha un’anima, tutto può essere l’occasione per grandi avventure, un albero, una poltrona, le stelle con gli occhi... La simpatica cagnolina è poi divenuta protagonista di decine e decine di libri. Attorno alla Pimpa, la Franco Panini Ragazzi ha organizzato il suo catalogo che oggi abbraccia tutte le età, da 0 a 6 - 7 anni: il successo di Pimpa ha permesso di lanciare, per esempio, anche Giulio Coniglio di Nicoletta Costa, il personaggio che prende i bimbi per mano ‘dopo’ la Pimpa. Con il suo sorriso, il suo fare pacioso, la sua voglia di giocare, la Pimpa ha attraversato gli anni. Senza invecchiare. In occasione del 50° compleanno, la Franco Panini pubblica ’Arriva la Pimpa’, nuova edizione celebrativa del primo libro della cagnolina a pois e la raccolta ’Pimpa 50 storie a fumetti’, un volume da collezione di 208 pagine. Bellissimi per i bimbi, ma anche per gli adulti che non vogliono rinunciare al dono dell’infanzia.