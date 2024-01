La rivoluzione dei trasporti: "Puntiamo su un’app turca"

Il trasporto pubblico a Vignola? In un futuro non molto lontano, potrebbe essere più veloce grazie a una "app" di produzione turca. E’ entrato infatti nel vivo il lavoro per realizzare una applicazione digitale per il trasporto pubblico locale, con l’obiettivo che possa essere di beneficio sia per i gestori sia per gli utenti. A renderlo noto è stata la stessa amministrazione comunale, accennando al progetto europeo "Cermoni" (o meglio "Pubblic trasport scenario-based decision support tool"), messo a punto da una società turca che opera nel settore della mobilità, la Parabol di Ankara, con la partecipazione del Comune di Vignola e della città metropolitana turca di Antalya come partner, e finanziato da EIT Urban Mobility, l’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia. Per portare avanti il progetto di questa app che dovrebbe facilitare il trasporto pubblico vignolese, una delegazione composta da rappresentanti di Parabol, Antalya ed EIT Urban Mobility sarà in visita sul territorio nella settimana entrante: martedì 23 gennaio a Vignola, mercoledì 24 gennaio a Modena e giovedì 25 gennaio a Bologna. "Una nostra delegazione era già stata ospite ad Antalya, nell’autunno scorso – conferma il neo assessore ai Progetti europei del Comune di Vignola, Enrico Panini - e aveva preso contatto non solo per una reciproca conoscenza delle caratteristiche dei rispettivi territori, ma anche per gettare le basi per lo sviluppo del progetto comune. L’obiettivo ultimo, infatti, è quello di creare una app in grado di "leggere" il traffico cittadino per sostenere una mobilità dolce e una maggiore efficienza del trasporto pubblico locale".

Dal Comune di Vignola fanno sapere: "La delegazione, composta da 11 persone, sarà dapprima ricevuta in municipio il 23 gennaio. In programma due sessioni di lavoro, la mattina e il pomeriggio, intervallate dalla visita alla "strada scolastica" di viale Mazzini e alla stazione dei treni. Previsti gli interventi, oltre che della sindaca Emilia Muratori e dell’assessore alla Mobilità Niccolò Pesci, del consulente di Aiforia Andrea Burzacchini, che spiegherà i test su Vignola Città 30 e le strade scolastiche, e dell’ingegner Daniele Paolino di Amo, l’Agenzia della Mobilità di Modena". "Siamo onorati – ha concluso la sindaca Emilia Muratori - di poter ricevere la delegazione che lavora al progetto Cermoni. Lo scambio di informazioni è continuato anche a distanza, ma poterci confrontare in presenza sarà molto più utile". Marco Pederzoli