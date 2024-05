La storia continua, il Crai Scorcioni si rinnova: "È dal 1932 che la nostra famiglia ha un’attività"

Taglio del nastro sabato scorso per il punto vendita Crai Ristobottega Scorcioni di via Roma a Serramazzoni, alla presenza del sindaco Simona Ferrari e di Don Matteo, parroco del paese. Lo store si presenta alla clientela dopo un’importante ristrutturazione che ha riguardato i pavimenti, i serramenti, le attrezzature e gli impianti idraulico, elettrico e di condizionamento freddo, con un occhio di riguardo al risparmio energetico. Novità dello store è la possibilità di consumare direttamente al suo interno in un’area dedicata a colazione, pranzi, aperitivi, cene e brunch domenicali. "Le origini della nostra bottega risalgono al 1932 con il bisnonno Arnaldo Scorcioni, che ha tramandato l’attività al nonno Enrico e a nonna Dina – dichiara la titolare Gloria Scorcioni –. Sono stati loro al ritorno dal Venezuela negli anni ‘50 a lanciare la macelleria di via Roma".

Walter Bellisi