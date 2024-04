La Symbol si ritrova a un punto dalla vetta

Campionato di A2 di hockey riaperto, dopo la sconfitta per 5-4 subita ieri dalla capolista Novara a Correggio: in pochi speravano nel colpaccio dopo il vantaggio piemontese per 3-1 al riposo, invece la squadre reggiana ha ribaltato la gara nella ripresa, facendo così un enorme regalo alla Symbol Amatori, che con il successo per 5-3 su Scandiano, lo ha raggiunto al secondo posto insieme al Thiene, con un solo punto di distacco. A cinque giornate dalla fine, diventano decisivi gli scontri diretti, e la Symbol può provare a sognare. In serie B la Pico fatica a piegare l’Amatori Modena, chiudendo la gara in avvio di ripresa, e resistendo al tentativo di rimonta dei modenesi, decisamente trasformati con l’inserimento di Cunegatti. Nel femminile di hockey Inline, missione compiuta delle ragazze della Scomed Bomporto, che con un doppio 3-2 rifilato al Quanta Milano, rafforzano il secondo posto, e la quasi matematica certezza dei Playoff. HOCKEY A2, 13^ G.: Thiene – Breganze 6-3; Correggio – Novara 5-4; Seregno – Sandrigo 3-3; Symbol Amatori – Scandiano 5-3; Montecchio Pr. - R.Bassano-4-2. Classifica: Novara punti 25, Scandiano, Symbol e Thiene 24, Breganze 19, R. Bassano e Correggio 18, Montecchio Pr. 17, Seregno 9, Sandrigo 5. HOCKEY B, 9^G.: Scandianese – Correggio 1-2; Cremona – Amatori PS 4-2; Amatori MO - Pico Mirandola 2-3. classifica: Pico Mirandola (*) e Correggio (*) punti 19, Amatori MO (*), Cremona e Scandianese 12, Pesaro (*) 0. (*) = una partita in meno (r.c.)