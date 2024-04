La United parte bene. Poi la capolista dilaga

VIANESE

7

UNITED CARPI

3

VIANESE: Della Corte, Mammi (82’ Peterlini), Mhadhbi, Coli, Zuccolini (68’ Cani), Leoncelli, Lusoli, Piscopo, Djwomo Adusa (66’ Veratti), Rivi, Rizzuto (62’ Marmiroli). A disp. Montanari, Zinani, Dall’Asta, Cinquegrano, Casini. All. Iemme.

UNITED CARPI: Lusetti, Paramatti (46’ Gianasi), Vezzani (46’ Teocoli), Malagoli (46’ Romani), Bulgarelli, Ceci, Prandi, Garlappi, Jocic, Assouan (76’ Chakir), Elatachi (76’ D’Elia). A disp. Guzzinati, Artioli, Cometti, Mariconda. All. Borghi.

Arbitro: Pecoro di Cesena

Reti: 8’ Elatachi, 25’ (rig.) Rizzuto, 39’, 42’ e 45’ Adusa, 53’ Mammi, 57’ Garlappi, 61’ Rivi, 73’ Veratti, 80’ Chakir

Note: ammoniti: Lusoli, Mhadhbi

La United Carpi, ormai fuori dalla corsa playoff, mette paura in avvio alla capolista Vianese segnando per prima, ma poi cade sotto i 7 colpi dei reggiani. All’8’ Elatachi salta un uomo e rientra sul destro bucando Della Corte sul primo palo. Al 25’ uno sfortunato tocco di braccio di Ceci costa il penalty trasformato da Rizzuto per l’1-1.

Al 35’ un retropassaggio sanguinoso dello United è raccolto da Rivi, che entra in area ma calcia male. Passano quattro minuti e un pasticcio della difesa bluceleste finisce per favorire Adusa, che a tu per tu con Lusetti non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Al 42’ percussione centrale della Vianese, palla a sinistra per Adusa che prende la mira e infila sotto l’incrocio il 3-1. I padroni di casa sfruttano l’entusiasmo e al 45’ segnano il quarto gol ancora con Adusa, che approfitta di un cross che attraversa tutta l’area per la tripletta personale. Sette minuti dal rientro in campo e la Vianese segna il 5-1 grazie all’incornata di Mammi su angolo.

Al 57’ Assouan si accentra e tocca per Garlappi, destro all’incrocio e rete del 5-2. Al 60’ Rizzuto punta l’uomo e calcia, respinta corta di Lusetti che viene corretta in rete da Rivi. Trascorrono pochi minuti e lo United conquista un rigore, ma Assouan manda alto. Al 73’ traversone dalla trequarti di Mhadhbi e capocciata vincente del neo entrato Veratti per il 7-2. A dieci dalla fine segna anche Chakir, che sfrutta il suggerimento di Garlappi per segnare la sua prima rete in bluceleste.