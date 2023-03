"La vita, un grande ballo in maschera"

di Stefano Marchetti Che cos’è la vita, se non un grande ballo in maschera? "Un luogo in cui dietro le maschere possono nascondersi insidie, tradimenti, delusioni", osserva Massimo Gasparon, architetto e regista. È lui a firmare la ripresa della celebre opera di Giuseppe Verdi che conclude la stagione lirica del teatro Comunale Pavarotti Freni con due recite, stasera alle 20 e domenica, il 5, alle 15.30. La messinscena classica nasce da un’idea che Pierluigi Samaritani realizzò nel 1989 per il teatro Regio di Parma. Ed è un Ballo ’splendidissimo’, per usare le stesse parole del libretto: fastoso, sontuoso, potente, un tripudio di scenografie e costumi come ormai è raro vedere in allestimenti sempre più minimalisti. A dare voce ai protagonisti sono il tenore Giorgio Berrugi, il baritono Devid Cecconi, il soprano Maria Teresa Leva, il mezzosoprano Alisa Kolosova e il soprano Lavinia Bini. In buca la Filarmonica di Parma diretta da Alessandro d’Agostini. Alla ribalta anche il Coro Lirico di Modena preparato da Giulia Manicardi e i bimbi bravissimi delle Voci bianche del Comunale preparati da Paolo Gattolin. Andato in scena nel 1859, ’Un ballo in maschera’ dovette affrontare le maglie della censura che più volte costrinse a rivedere trama...