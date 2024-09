"Laboratori e conversazioni: la salute sarà protagonista"

È uno degli eventi più importanti del settembre modenese e nell’edizione di quest’anno, il Festival della Filosofia, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo, vedrà la partecipazione straordinaria dell’Azienda Ospedaliera Modenese, che ha organizzato per l’occasione due laboratori e una conversazione sul concetto di "Psiche", scelto come tema della rassegna 2024. Sabato, in Piazza Roma, alle ore 17 si terrà il primo appuntamento con il laboratorio "Endogym: Pratiche di yoga per l’endometriosi", in cui ogni partecipante porterà un proprio tappetino dove poter svolgere gli esercizi di Yoga, preceduti da un breve intervento da parte di fisioterapisti e ginecologi che spiegheranno in che modo alcune posizioni possano migliorare le patologie di endometriosi nei soggetti ammalati; domenica, invece, sempre in Piazza Roma, il laboratorio "RespiriaMo-Insieme agli animali - intervento di pet therapy integrato e pratiche di Mindfulness", vedrà in che modo l’utilizzo nelle cure degli animali domestici vada a migliorare effettivamente la salute emotiva e fisica delle persone. L’ultimo evento infine vedrà impegnato domenica 15 settembre nel cortile di Palazzo Solmi, alle ore 17,30, il Direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria modenese, Claudio Vagnini, in una conversazione con la professoressa e filosofa Elisabetta Lalumera dal titolo "Cura integrale. Una sanità a sostegno del benessere" che ruoterà intorno alla domanda sulla possibilità o meno di investire in una cultura della salute supportata da politiche adeguate all’interno dell’attuale sistema sanitario. Proprio il direttore dell’AOU Vagnini ci ha tenuto a ribadire l’importanza che riveste la partecipazione al Festival della Filosofia per tutto il sistema ospedaliero universitario : "È un onore per noi partecipare al Festival della Filosofia per la prima volta: ci servirà per presentare alcuni progetti che abbiamo in corso sull’umanizzazione delle cure".

Jacopo Franceschini