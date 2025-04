L’addio a Papa Francesco. Non si trovano pullman per Roma: "Difficile partecipare ai funerali"

Un’onda grande di commozione ha accompagnato, ancora ieri, la notizia della scomparsa di Papa Francesco, un pontefice capace davvero di ‘parlare’ a tutti e a ciascuno: "È entrato nelle nostre case con la disarmante semplicità di un fratello, un padre, un nonno, si è fatto spazio nei cuori di milioni di persone, anche non credenti", ha ricordato l’arcivescovo Erio Castellucci nell’omelia della Messa di suffragio celebrata l’altro pomeriggio in Duomo. Ognuno di noi – di certo – porta con sé un’immagine, una parola, un discorso di Francesco, momenti che ci accompagneranno sempre.

Seguendo le indicazioni della Conferenza episcopale, in diverse parrocchie vengono organizzati momenti di preghiera e di riflessione: una veglia per il Papa "nella Luce della Pasqua" si è tenuta, per esempio, ieri sera in Duomo a Finale, e iniziative analoghe si susseguiranno fino a sabato in tutte le comunità parrocchiali.

Diversi modenesi vorrebbero partecipare ai funerali, sabato prossimo in piazza San Pietro, per recare di persona il loro tributo di affetto al Papa. La stessa arcidiocesi di Modena vorrebbe essere presente con una sua delegazione, ma non mancano le complessità tecniche e operative: "Non riusciamo a trovare disponibilità di pullman per la giornata di sabato", ci ha confermato ieri pomeriggio monsignor Giuliano Gazzetti (foto in alto), vicario generale. In effetti, il ponte del 25 aprile e il Giubileo degli adolescenti (previsto da mesi nel weekend dal 25 al 27 aprile) già avevano messo in movimento migliaia di persone, e i trasporti sono prenotati da tempo: non è semplice organizzare ora un’ulteriore trasferta a Roma, in modalità last minute. Allo stesso modo è attualmente assai difficile individuare alloggi nella Capitale a prezzi accessibili per il prossimo fine settimana.

Di sicuro parteciperà ai funerali del Papa l’arcivescovo Castellucci che è anche vicepresidente della Conferenza episcopale italiana: partirà per Roma autonomamente. Anche altri fedeli forse si muoveranno in maniera indipendente. Tutto confermato, intanto, per i ragazzi che andranno a Roma per il loro Giubileo: sono circa 900 gli iscritti dalle diocesi di Modena e Carpi che si recheranno in Vaticano in gruppo con i loro animatori e accompagnatori, per vivere un’esperienza di fede e di condivisione che coinciderà con l’ultimo saluto a Francesco. "In questi dodici anni, Papa Francesco ci ha dato un grande esempio di speranza – ha detto ancora don Erio nella sua omelia in Duomo –. L’anno Santo che stiamo vivendo, che ci invita a essere ‘Pellegrini di speranza’, è come il suo testamento".