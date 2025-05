Ladri in via Gramsci e in sant’Onofrio

Hanno tentato di forzare l’allarme per poi introdursi in un’abitazione ma i proprietari si trovavano in casa e si sono quasi trovati faccia a faccia con i ladri. I balordi si sono dati alla fuga. L’episodio è avvenuto ieri mattina in via Gramsci, a Formigine. In base a quanto emerso i malviventi avrebbero tentato di forzare un allarme perimetrale di una finestra proprio per entrare in casa. In quel momento, però, erano presenti i proprietari dell’abitazione che hanno poi notato i malviventi fuggire in cortile. A quanto pare il colpo è invece andato in porto la sera precedente, quando i ladri hanno svaligiato un’abitazione di via Sant’Onofrio.