L’Altro Suono del mondo E tutte le note della festa

Musiche e voci dal mondo per i due concerti che il festival "L’Altro Suono" del teatro Comunale di Modena proporrà questa settimana al parco XXII aprile (con ingresso libero). Venerdì 21 giugno si ascolterà l’ensemble Atse Tewodros Project, collettivo di musicisti tradizionali italiani ed etiopi guidato da Gabriella Ghermandi, con il progetto "Maqeda", dedicato alle figure femminili della cultura africana. Domenica 23, poi, la band multiculturale Ayom (nella foto), guidata dalla cantante e percussionista Jabu Morales, in "Sa.Li.Va", sulla rotta della diaspora africana attraverso l’Atlantico, fra Brasile, Angola e Capo Verde.

Venerdì 21 è anche la grande Festa europea della musica. Fra le iniziative, alle 19.30 in Duomo un concerto per organo durante il quale sarà presentato in anteprima l’inno del Giubileo 2025. Nel cortile dei Musei del Duomo, musiche barocche di Antonio Vivaldi e Tomaso Albinoni con l’Ensemble Seicento. Nel cortile dell’Acero (ex Ospedale Estense), il blues del quartetto Doctor Delta, e nel cortile dell’Orologio il rock di "Clockwave", con i New Candys e i Ditz. Nel chiostro di Palazzo Santa Margherita "Bach to Beatles" con la Corale Gazzotti, e al complesso di Santa Chiara il coro Ildebrando Pizzetti dell’Università di Parma con brani di compositori cinquecenteschi, tra i quali anche Orazio Vecchi.