Lama, amici e famigliari aiutano i dipendenti: piscine riaperte in tempi record

In tempi record, dopo la spaventosa bufera di giovedì, le piscine di Lama Mocogno – tra le strutture più colpite – sono già tornate operative praticamente al 100%, con vasche, acquascivoli, bar, spogliatoi, beach volley, ping-pong e biliardino. "Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato fino a tarda sera. Stamattina prestissimo (ieri per chi legge, ndr) siamo ritornati per finire di pulire e, poche ore più tardi, l’impianto era regolarmente aperto, con 150 bambini dei centri estivi e tanti clienti – spiega il gestore delle piscine Sandro Sala –. Il nostro team è stato fenomenale, poi amici e famigliari si sono uniti per aiutarci a sistemare. In quarant’anni che sono qui, non avevo mai assistito a nulla di simile: a terra c’erano querce alte 20 metri letteralmente sradicate, in aria volavano lettini, ombrelloni e tavolini; per fortuna nessuno si è fatto male. Tra l’altro, proprio in quel momento, erano in piscina i bimbi di due centri estivi che abbiamo fatto rifugiare negli spogliatoi e dentro al bar". Danni per "decine di migliaia di euro": due enormi gazebo divelti, e dozzine di ombrelloni, lettini e tavolini irrecuperabili. "Ma siamo già operativi".

r.p.