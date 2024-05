L’ambasciatore del Congo da Messori

Henry Okemba, ambasciatore della Repubblica del Congo a Roma, è arrivato in visita speciale alla sartoria Messori di Sassuolo per farsi realizzare i suoi abiti.

La sartoria Messori, da ormai 15 anni, veste i capi di Stato e i diplomatici di diverse nazioni africane, solo per elencarne alcune oltre al Congo Brazzaville si citano la Repubblica democratica del Congo, Gabon, Costa d’Avorio, Mali e Marocco.

Spiega Gian Marco Messori, titolare della sartoria: "È stato un grande onore per me accogliere presso la nostra Sartoria sua eccellenza l’ambasciatore del Congo e realizzare per lui alcuni abiti per i diversi incontri diplomatici che lo attendono in tutto il mondo.

Ho colto l’occasione per omaggiarlo anche di prodotti locali quali il parmigiano reggiano e l’aceto balsamico, i quali sono davvero apprezzati in Africa e che fanno sempre parte dei miei omaggi".

La sartoria Messori è tra le sartoria italiane più presenti e apprezzate in Africa centrale e Nord Africa, con un fatturato del Su Misura superiore ai 2 milioni di euro, cifra davvero considerevole nel settore dell’abbigliamento su misura dove la qualità, 100% italiana, vince sulla quantità.

