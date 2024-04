L’arpista Galassi e Sentieri selvaggi

Altre due perle per il sabato in musica. Iniziamo dall’auditorium della corale Rossini in via Livio Borri 30 che oggi alle 18 (per la rassegna "Protagonista il mandolino") ospiterà la celebre arpista Mara Galassi che suonerà un’arpa tripla gallese, in duo con Mauro Squillante, mandolino a cinque cori. Tutto il programma sarà dunque dedicato alla musica del ‘700 inglese per questi due strumenti, a partire dall’aria dell’Alexander Balus di Haendel, "Hark, he strikes the golden lyre". L’arpa a tre ordini apparve in Inghilterra nella seconda metà del XVII secolo: Haendel scrisse parti concertate per questo speciale strumento anche nell’opera italiana "Giulio Cesare".

E stasera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido (in via Emilia Est 1420/2) i "Concerti d’oggi" degli Amici della musica presenteranno l’ensemble Sentieri Selvaggi, con il clarinettista Mirco Ghirardini, il violinista Piercarlo Sacco, la violoncellista Aya Shimura e il pianista Andrea Rebaudengo. La prima parte del programma sarà dedicata ai britannici Thomas Adès e Mark-Anthony Turnage, mentre la seconda parte presenterà pagine di compositori italiani come Franco Donatoni, Carlo Boccadoro (tra i fondatori di Sentieri Selvaggi) e la prima esecuzione di un brano di Giorgio Colombo Taccani.

s. m.