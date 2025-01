"L’autoscala non c’è, colpa della Regione"

Federica Carletti, segretaria cittadina di Fratelli d’Italia, interviene dopo le accuse mosse dal gruppo consiliare del Pd alla consigliera regionale Annalisa Arletti sul tema della gestione delle autoscale in dotazione al distaccamento dei Vigili del Fuoco. "Ci viene il sospetto – afferma Carletti - che il Pd non sappia quello che dice o che, quantomeno, non sappia leggere ciò che è pubblicato sui giornali. Sarebbe ancora più grave se invece avesse deciso di usare i nostri comunicati come pretesto per dare aria ai denti e attaccare il Governo Meloni totalmente a sproposito. Come ben sappiamo - spiega - pur essendo quello dei Vigili del Fuoco un corpo nazionale, mantiene a livello regionale la competenza nell’organizzazione dei mezzi, tra cui le autoscale. Questa gestione, infatti, non è in capo a Roma, bensì ai Comandi di Regione dei Vigili del Fuoco e alla Direzione regionale, competenti in merito alle attrezzature costituenti le dotazioni istituzionali. Non solo: la legge regionale n.1 del 2005 ha istituito l’Agenzia regionale di Protezione Civile e sicurezza territoriale, che assicura annualmente specifici contributi finanziari destinati all’acquisto di mezzi e attrezzature operative, necessarie al pronto impiego in caso di eventi di protezione civile, in coordinamento con la stessa Direzione regionale dei Vigili del Fuoco". Quindi, prosegue il segretario di Fd’I, "è la Direzione regionale che dispone le movimentazioni delle autoscale tra i Comandi della Regione. Dell’aumento delle dotazioni e delle risorse si occupa invece il Ministero, che, come detto giustamente da Arletti, ha incrementato del 45% i mezzi. Nonostante questa risposta significativa del Governo, ci sarebbe spazio anche per la Regione per fare una parte importante come chiesto anche nel 2021 tramite un ordine del giorno depositato da Fratelli d’Italia in assemblea regionale e bocciato dalla maggioranza a guida Pd".