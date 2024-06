Lavoratori stranieri, boom di assunzioni: "Serve un approccio organico sui flussi"

Le medie imprese sono sempre più in difficoltà a reperire forza lavoro e anche per questo, il 52,5% ha assunto o assumerà entro i prossimi tre anni lavoratori extra-Ue. È quanto emerge nel report presentato ieri al Museo Ferrari da Mediobanca, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. In particolare, si sottolinea nello studio, la richiesta di stranieri è orientata principalmente all’acquisizione di operai specializzati (68,7%). "Da quarant’anni affrontiamo il tema dei flussi migratori soltanto come un’emergenza. Questo approccio non esiste in nessun altro paese. Ecco perché le imprese e le istituzioni locali chiedono con forza un governo strutturato, organico e ordinato sulle politiche dei flussi migratori – ha detto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti – Sul nostro territorio sappiamo bene quanto le nostre imprese abbiano un bisogno altissimo di manodopera che non riescono a trovare. Quello dei flussi migratori è un problema che ha riguardato tutti i governi degli ultimi anni, di ogni colore politico. Dalla fine degli anni ‘80 parliamo di fenomeni di flussi migratori, che sono flussi che non fermeremo mai. E, dopo quarant’anni, continuiamo a parlare e approcciare il tema in termini di emergenza. Non so quale altro paese possa parlare di emergenza dopo quarant’anni. Al contempo non affrontiamo il tema con un governo strutturato, organico e ordinato le politiche dei flussi migratori nel nostro paese che ci consentano di formane nei loro territori la manodopera che poi mettono a servizio delle imprese quando arrivano nel nostro territorio, con un flusso controllato e organizzato. Dobbiamo fare fronte comune imprese e enti locali per chiedere che il governo affronti questo tema".

Durante il convegno è stato premiato Alberto Mantovani, presidente della Camera di Commercio di Modena negli anni 2000 e proprietario della Mantovanibenne di Mirandola. "Sono felice di essere qui oggi e vi ringrazio molto di questo riconoscimento e di esservi ricordati di me dopo vent’anni - ha detto, con commozione, Mantovani -. Così come ringrazio la mia famiglia che mi è sempre stata accanto. Da imprenditore ho sempre cercato di fare il mio mestiere, cioè l’imprenditore, ma quando mi è stato chiesto di fare qualcosa per la società l’ho sempre fatto volentieri".

p.t.