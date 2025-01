Le farmacie : "Difficile trovare gli alcoltest"

L’inasprimento delle sanzioni del nuovo Codice della Strada in merito alla guida in stato di ebbrezza ha spinto molti automobilisti, nelle ultime settimane, a rivolgersi alle farmacie per acquistare alcoltest e verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi al volante. Anche a Modena si registra un aumento dell’attenzione tra gli utenti della strada ma, anche se i farmacisti segnalano un incremento degli acquisti di alcoltest, non si può ancora parlare di un vero e proprio boom delle vendite. La principale difficoltà, emersa soprattutto durante le festività natalizie, è stata legata alla scarsa disponibilità dei dispositivi, con molte farmacie impossibilitate a soddisfare pienamente la domanda a causa della carenza di scorte nei magazzini.

"È vero – spiega Samuele Calò, socio titolare della farmacia Galilei – la gente è molto attenta su questa tematica e in tanti vorrebbero acquistare gli alcoltest, ma attualmente reperirli non è semplice. Molti magazzini, infatti, ne sono ancora sprovvisti: la situazione sta migliorando, ma l’offerta è ancora decisamente inferiore rispetto alla domanda. Inoltre, abbiamo notato che molte persone ci chiedono consulenza relativamente al nuovo codice della strada perché sono preoccupate dalle implicazioni dei test antidroga in relazione ai farmaci che assumono".

Tra i professionisti, c’è anche chi non ha registrato un significativo incremento nelle vendite di alcoltest. "Pensavamo che la richiesta fosse più elevata – afferma Antonio Romani, titolare della farmacia Santa Chiara – ma al momento vendiamo meno di un test al giorno. Esistono diverse tipologie di alcoltest: dalle bustine monouso, che cambiano colore in base al tasso alcolemico, agli alcoltest digitali, più o meno sofisticati. Questi ultimi, più precisi, sono però quasi introvabili, poiché esauriti presso molti fornitori e non ci sono indicazioni chiare su un possibile reintegro a breve termine".

Anche spostandosi leggermente fuori dalla città, la situazione rimane invariata. "Gli alcoltest in farmacia si sono sempre venduti, soprattutto tra i ragazzi provenienti dalle famiglie più responsabili – sottolinea Angela Castelfranco, titolare della farmacia Quattro Ville –. Attualmente, però, la domanda non è ancora decollata. Prima delle feste natalizie c’erano state diverse richieste, ma i magazzini erano già sprovvisti dei dispositivi. Anche noi ci stiamo attivando per reperire nuove forniture, ma non è semplice. I cittadini sono preoccupati, ma a mio avviso aspettano indicazioni più chiare su come affrontare questa situazione. Spero che dalla seconda metà di gennaio ci possa essere più chiarezza, anche perché per chi lavora con l’automobile, la possibilità di perdere la patente per un bicchiere di troppo rappresenta un problema concreto".

Jacopo Gozzi