Le piastrelle in mostra al salone parigino

Prima fiera del 2025 per il made in Italy della ceramica, che sarà presente a Maison&Objet, il salone internazionale dedicato al mondo del design, della decorazione e dell’interior, che apre i propri battenti oggi a Parigi. Fino a lunedi saranno 26 i marchi italiani che approfitteranno dell’evento per incontrare progettisti della decorazione, dell’interior design e del contract internazionale. All’interno del Padiglione 7 "Projects" della fiera, su una superficie complessiva di oltre 400 metri quadrati, lo stand collettivo (I175) firmato Ceramics of Italy/ICE ospita le aziende Acquario, Atlas Concorde, Brennero, Casalgrande Padana, Ceramica Sant’Agostino, Cerdomus, Edimax Astor, Elios, Energieker, Fap, Franco Pecchioli Ceramica Firenze, Gigacer, Industrie Ceramiche Piemme, Keope, Keradom, Marca Corona, M.I.P.A., Novabell, Panaria, Petracer’s, Refin, Settecento, Simas, Supergres, Terratinta, Vivaterra. Esposizione in collettiva, quella che vede protagoniste aziende ceramiche italiane d’eccellenza a sulla scorta dell’iniziativa promossa da Confindustria Ceramica - l’associazione che riunisce i produttori industriali di ceramica italiana – e organizzata da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con Edi.Cer. che anche quest’anno vuole creare un’occasione d’incontro fra il settore della superficie ceramica italiana e gli operatori internazionali del mondo dell’interior design. Con oltre 2.516 espositori, di cui poco più di mille (1.040) francesi e i restanti provenienti da 62 differenti paesi registrati durante l’ultima edizione di gennaio 2024, Maison&Object ha superato le 70mila presenze, di cui oltre 49mila francesi e circa 30mila visitatori provenienti invece da 146 paesi registrando tra l’altro un sensibile incremento (8%) di operatori come architetti e progettisti, target di riferimento delle superfici ceramiche più evolute.

Allestito anche, per l’occasione, un punto informativo Ceramics of Italy/ICE, utile a conoscere meglio le caratteristiche della ceramica italiana e le sue infinite opportunità di utilizzo, oltre agli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale che la distinguono. Sono, queste ultime, il filo conduttore dei cinque video della campagna di comunicazione Ceramics of Italy 2025 ‘Io scelgo la responsabilità. Fallo anche tu!’ presentati la settimana scorsa presso la sede di Confindustria Ceramica e dedicati al made in Italy della ceramica italiana, che ‘debuttano’ sul mercato francese proprio in occasione dell’evento parigino.

r. m.