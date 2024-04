Le ragazze ribaltano l’Inter

Sassuolo

2

Inter

1

Sassuolo: Durand, Orsi (1’ s.t. Simon), Filangeri, Pleidrup, Philtjens, Pondini (19’ s.t. Passeri), Prugna, Jane (32’ s.t. Zamanian), Kullashi (13’ s.t. Missipo), Clelland, Sabatino (19’ s.t. Beccari). All.Piovani (Lonni, Monterubbiano, Poje Mihelic, Guglielmini)

Inter: Cetinja, Thøgersen, Fordos, Tomter, Robustellini, Milinkovic, Csiszar (25’ s.t. Bonetti), Magull, Bonfantini (48’ s.t. Bowen), Polli (15’ s.t. Cambiaghi), Bugeja (25’ s.t. Junge Pedersen). All. Guarino (Piazza, Pavan, Bonetti, Simonetti, D’Elia, Battilana)

Reti: 3’ s.t. Magull (rig.), 5’ s.t. Sabatino, 21’ s.t. Clelland

Note: ammonite Orsi, Kullashi, rec. 3’ e 5’

Ribalta l’Inter, il Sassuolo Femminile, centra la sua seconda vittoria – su tre gare – della poule scudetto e si riprende il quarto posto proprio a danno dell’Inter, battuta in rimonta. In vantaggio, infatti, c’era andata la squadra di Guarino in avvio di ripresa, su rigore, ma le neroverdi hanno avuto il merito di non disunirsi, passando poi all’incasso con le reti di Sabatino e Clelland, reggendo poi nel finale l’urto interista. Cento in neroverde per il capitano del Sassuolo Filangeri, premiata a inizio match.