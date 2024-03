Le squadre modenesi protagoniste

I campionati minori di pallavolo superano la boa di due terzi di stagione regolare, e le modenesi continuano ad essere protagoniste, nel bene e nel male: sicuramente il torneo più interessante è quello di B maschile, dove continua la corsa a tre in testa al girone D tra Kerakoll Sassuolo, Viadana, tra l’altro imbottito di giocatori modenesi, e la National Villa d’Oro, che dominano la classifica, separate da un solo punto ciascuna. La capolista Kerakoll ha dato una bella prova di forza, andando a vincere 3-0 sul difficile campo della Canottieri Ongina di Monticelli: chi sperava in un aiuto del Modena Volley a Viadana però, è rimasto deluso, perché per quanto i giovani gialloblù abbiamo lottato, anche nel mantovano è arrivato il temuto 3-0. Non poteva essere da meno la National Villa d’Oro, che non ha pietà dei problemi della Moma Anderlini di Tomasini, e confezione il terzo risultato netto. Poca fortuna per le altre due modenesi, la Malagoli Tensped Spezzanese cede brutalmente in casa al Redemello Asola; l’unica a fare un set alla fine è l’Univolley Carpi a Sommacampagna, contro un DualCaselle pur sempre quarto. In B1 femminile risultati invertiti rispetto ai pronostici: un Volley Modena lanciato, si fa fermare da un Rimont Genova pericolante ma combattivo, mentre la BSC Sassuolo sovverte i pronostici, e rifila un sonoro 3-0 ad un Miovolley Gossolengo più accreditato. Scendendo di categoria, grande risultato della Zerosystem S.Damaso, che nella sfida con il S.Giorgio primo della classe va sul 2-0, poi si fa rimontare, ma alla fine trionfa ai vantaggi; altro tie break nel derby di Soliera, tra la Hidroplants Soliera 150, e la Moma Anderlini, che le rossoblù di Maioli portano a casa dopo più di due ore di battaglia. L’unica a non far festa è la Drago Stadium Mirandola, che pare veramente in involuzione, e pur combattendo perde 0-3 in casa contro il Volley Davis.

r.c.