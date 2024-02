Librerie.Coop sbarca in pieno centro. Vetrine in corso Duomo

Gli operai continuano a lavorare senza sosta, quasi "nascosti" dal portico. Qualcun altro invece, incuriosito, si avvicina per osservare cosa sta accadendo al di là delle nuove vetrine che si affacciano ora su corso Duomo. Qualcuno si ferma, qualcun altro sorride. Altri chiedono informazioni, sorpresi da questo "nuovo arrivo" in centro storico. Proprio lì, nel cuore della città, il prossimo 6 marzo si apriranno le porte della nuova Libreria Coop: già adesso, le insegne – ampie e luminose – sono visibili dai passanti, che continuano a fermarsi per sbirciare dietro agli scaffali che si intravedono all’entrata. La libreria – che potrà vantare grandi vetrine e spazi all’interno – sorgerà dove prima c’era una banca e arricchirà così il centro storico di una nuova presenza. Lungo le storiche vie della città, si respirerà così "ancora più cultura" e si potrà, allo stesso tempo, godere di un’ulteriore opportunità per conoscere nuovi autori, testi e romanzi. A due passi di distanza, è inoltre presente un’altra storica libreria, la San Paolo, capace di attirare da anni moltissimi appassionati e clienti fidelizzati.

Il cerchio quindi si allarga e Modena continua in questo modo ad arricchirsi, offrendo nuovi spazi in cui accogliere residenti e turisti, ma soprattutto lettori di ogni età. "Quando apre una libreria, è sempre una bellissima notizia: secondo me non sono mai abbastanza – confida una cittadina, fermatasi davanti alle vetrine in corso Duomo a ’curiosare’ – sono luoghi importanti per ogni territorio, perché consentono di immergersi in un altro mondo, perdersi nella lettura e fare anche nuove conoscenze, instaurare nuove relazioni. Sarà un grande regalo per i lettori modenesi".

Mancano quindi pochissimi giorni per poter finalmente attraversare l’entrata di questa libreria – sul modello delle altre sempre targate Coop già operative in altre province – e scoprire così rinnovati spazi: tra i cittadini, infatti, la curiosità sembra fare da comun denominatore.

