L’incontro con la chef Jessica Rosval: "Roots accoglie le donne migranti"

Un centinaio di persone hanno partecipato ieri sera al cortile del Leccio dove lo staff di Marella ha organizzato un incontro ’Women Conversation’ con la celebre chef Jessica Rosval, co-fondatrice dell’organizzazione AIW che offre corsi di formazione e opportunità professionali a donne migranti interessate alla cucina, e tramite cui viene anche gestito ’Roots’, spazio di coworking di giorno e un ristorante cosmopolita di sera. Roots è nato come progetto durante la pandemia, un luogo dove si cucina, si può cenare ma si può anche imparare. "In questo luogo vengono ‘accolte’ anche le giovani donne migranti. Sono previsti programmi di formazione in cucina per aiutare le donne ad avere un lavoro. La diversità è una forza non deve fare paura". Un progetto premiato come uno dei migliori al mondo: "Magari nei prossimi anni troveremo tanti Roots ovunque".