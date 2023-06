L’inquinamento visto dai bambini

Gli alunni della quarta e quinta classe delle scuole elementari di Quarantoli in occasione della giornata mondiale dell’ambiente hanno visitato la Fondazione agro-ambientale Albertino Reggiani di Mirandola. Oltre alla visita al percorso degli animali da fattoria, esotici e al bosco con piante autoctone i bambini hanno fatto un laboratorio di semina nella serra, e hanno liberato dei pesci nel laghetto. Hanno consumato una merenda verde e consegnato alla Fondazione un bigliettino con il proprio pensiero sull’ambiente. Ecco alcune delle frasi scritte dai bambini.

"La terra non è fatta per la spazzatura ma per viverci e quindi è il momento di pulire la terra. Il nostro ambiente è inquinato e pure delle persone buttano la plastica, la carta… in mare, per terra oppure nella strada" (Dominic). "L’ambiente è una cosa importantissima per noi e gli animali. L’ambiente ci può far vivere senza di lei possiamo morire" (Nihal). "Dobbiamo rispettare l’ambiente. Se inquiniamo le acque dei mari tutti i pesci moriranno e in mare non ci sarà più vita" (Zipporàh). "L’ambiente ci regala la vita: l’ossigeno, il cibo e l’acqua sono cose molto importanti per noi esseri umani e per i nostri cari amici animali. L’ambiente ci regala tutte queste cose ma noi non lo trattiamo bene (...)". Abbiamo creato l’inquinamento e lo stiamo distruggendo. Voi Grandi e piccoli non dovete inquinare per rispetto di tutti gli esseri viventi e dell’ambiente. Grazie" (Bolognesi). "Diventa anche tu un amico riciclone come noi e salverai la terra" (Martina). "Speriamo che l’uomo capisca che sta rovinando la terra e che smetta di inquinare" (Mattia). "L’ambiente è importante per la vita degli esseri umani. Non bisogna sprecare il cibo e l’acqua" (Electra). "L’ambiente è un posto molto inquinato dallo smog e dai rifiuti" (Niccoli). "Bisogna sapere che l’ambiente è la casa di tutti e bisogna rispettarla! Salviamo la terra" (Greta). "L’ambiente è maltrattato e dovremmo rispettarlo di più" (Michele).

E poi ancora altri pensieri. "Secondo me, per salvare il pianeta su cui noi viviamo, non bisogna buttare per terra cartacce, sigarette, plastica…perché facciamo un torto agli animali e a noi esseri umani, e non è giusto che subiscano le conseguenze gli esseri viventi innocenti (...) (Samuele). "Cosa è la cosa più importante? Mi chiedo e dopo mi rispondo da solo e dico che l’ambiente è la cosa più importante e noi lo stiamo sprecando" (Jonathan). "Che bello il nostro ambiente, dai suoi colori ai suoi abitanti, dai mari alle savane. C’è chi però questa bellezza non la capisce e continua a rovinarlo buttando a terra rifiuti" (Ester). "Il polmone blu del nostro pianeta è l’oceano" (Edoardo). "Ciao sono la terra e provo a chiedere aiuto ai bambini, visto che gli adulti non mi ascoltano… La terra ci chiede ogni giorno aiuto, perchè i rifiuti e il caos continuano ad aumentare nelle grandi città. Adesso anche le campagne iniziano a riempirsi di carta e sacchetti di plastica". (Mia) "La Terra è molto importante e delicata, la terra è il frutto della nostra vita. La Terra ci ha dato vita e noi la stiamo uccidendo". (Alessia). "Per far diventare il mondo un posto migliore non dobbiamo odiarlo ma amarlo senza buttare di qua e di là immondizia e spazzatura. Salvaguardiamo la nostra cara terra". (Sara). "L’ambiente fa moltissime cose per noi e non lo ricambiamo" (Martina). "Penso che in questo momento l’ambiente sia molto maltrattato da tutti gli abitanti" (Chiara). "La natura è utile per tutti" (Andrea.) "Dobbiamo pensare che la natura sia casa nostra" (Francesco). "Credo che l’ambiente è molto maltrattato e gli umani devono tenerlo al sicuro" (Nathan). "Basta usare la terra come una discarica" (Andrea). "L’ambiente è importantissimo e noi lo dobbiamo rispettare perché se non lo rispettiamo ci sono delle conseguenze tipo i tornadi, gli allagamenti, i terremoti…"(Analisa).