I tortellini di Castelfranco in trasferta in Valsamoggia

Serata speciale questa sera per il Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, che sarà impegnato in trasferta a Castello di Serravalle, sulle colline bolognesi, per la prima edizione di "Tortellini senza frontiere", nell’ambito del cartellone di iniziative "Maggiociondolo 2025 – La festa sul confine che non c’è". Per l’occasione, sarà messa da parte la storica rivalità tra Modena e Bologna proprio nella ricorrenza di 700 anni della "Battaglia di Zappolino", più nota come "Battaglia della secchia rapita", in cui si scontrarono i guelfi bolognesi, fedeli al Papa, con i ghibellini modenesi, fedeli all’imperatore. In quella battaglia, che vide alla fine prevalere i modenesi, fu sottratta appunto dall’esercito vincitore, in segno di scherno, un secchio per l’acqua da un pozzo nei pressi di porta San Felice a Bologna. L’episodio divenne poi celeberrimo qualche secolo dopo, con il poema goliardico di Alessandro Tassoni dal titolo, appunto, "La secchia rapita" (1622).

"Noi siamo per la pace – spiega Gianni Degli Angeli, presidente dell’associazione La San Nicola, custode del Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia – e parteciperemo quindi a questo evento per questo anniversario aprendoci al confronto sulla buona tavola. Ovvero, noi parteciperemo per parte nostra con quattro sfogline e un cuoco, per fare assaggiare a chi vorrà i nostri tortellini, ma assaggeremo anche i tortellini di Castello di Serravalle, che sono convinto saranno buonissimi. Sarà inoltre una vera festa di sapori tradizionali, dal momento che ci sarà spazio anche per zampone, cotechino, ciambella e torta di riso.

Viste le temperature ancora piuttosto fredde – prosegue Degli Angeli – l’appuntamento è per le 19,30 in via Berlinguer a Castello di Serravalle (dove si svolge normalmente anche la Festa de l’Unità), e non più in piazza. Qui ci sarà posto per tutti coloro che vorranno assaggiare, anche decidendo all’ultimo, un buon piatto di tortellini". Per prenotarsi: prenota.collinebolognamodena.it. Altre iniziative di Maggiociondolo 2025 sono previste anche per la giornata di domani.

m.ped.