Lite tra due ragazzini durante l’intervallo

Hanno iniziato a discutere pare per un piccolo diverbio, legato ad una offesa o comunque ad un commento ‘poco gradito’. Gli animi si sono ‘scaldati’ e dinanzi ai compagni di classe, durante la ricreazione si sono messi le mani addosso. Per cercare di sedare la lite una professoressa, insegnante di sostegno si è messa in mezzo ma è stata colpita con una gomitata in pieno volto. La docente è stata visitata in ospedale ma non ha riportato lesioni importanti. L’episodio si è verificato ieri mattina all’interno delle scuole medie Paoli. Un episodio isolato, per fortuna tanto che i due ragazzini, entrambi di terza media, rendendosi conto di quanto accaduto si sono subito detti pentiti e hanno chiesto scusa per il gesto, seppur involontario, commesso ai danni della docente. La scuola è molto attenta a questi temi tanto che, appunto, sarebbe la prima volta che si verifica un episodio di questo genere. "Come datore di lavoro, a tutela della dipendente ho consigliato alla docente di recarsi al pronto soccorso ma, per fortuna, a parte un po’ di rossore sul volto non ha riportato lesioni – spiega la preside, Anastasia Cantile. Si è verificato uno screzio tra due ragazzini che sono anche amici e che subito si sono detti dispiaciuti per l’accaduto. Ho convocato i loro genitori – continua – e cercheremo di capire le motivazioni alla base di quanto accaduto".