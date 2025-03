Lite tra minori coinvolge i padri. Tre adulti condannati per violenza

Dopo una lite scoppiata tra due ragazzini, alcuni parenti erano intervenuti schiaffeggiando uno dei minori ‘rivali’. Sul posto era quindi arrivato il padre del giovane che era stato a sua volta aggredito e picchiato. Per l’episodio – l’accusa era quella di rapina, poi modificata in violenza privata – i tre responsabili sono stati condannati a tre anni e cinque mesi, tre anni e due mesi e undici mesi di carcere. Il fatto, avvenuto domenica tre ottobre 2021 in piazza delle Bilance, era noto in paese, a Campogalliano: una banale diverbio tra 13enni, infatti, si era trasformato in una rissa tra i rispettivi parenti e il gravissimo pestaggio di un papà.

A finire a processo erano stati inizialmente in quattro (uno è stato assolto), tutti residenti tra Campogalliano e Correggio, ovvero padre e zio dell’altro minore coinvolto quel giorno nella lite e due conoscenti, raggiunti a seguito delle indagini dalla misura cautelare degli arresti domiciliari e uno dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. In sostanza zio e papà del ragazzino ‘rivale’, con altri due conoscenti, avevano accerchiato e aggredito il padre dell’altro minore (14 anni), arrivato nel frattempo chiamato dal figlio, schiaffeggiato dagli imputati causandogli un trauma cranico, policontusioni e tre fratture costali.

L’uomo si era costituito parte civile al processo con gli avvocati Roberto Ghini e Davide Ascari. "Sono certo che questa sentenza servirà a queste persone per comprendere la gravità dei gesti violenti nei confronti di un ragazzino di appena 13 anni" - commenta C.B, padre del minore aggredito".