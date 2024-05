ll Carpi è in Serie C: "Siamo solo all’inizio. Questo successo è di tutta la città"

La grande piazza Martiri di Carpi si è tinta di due colori: il bianco e il rosso, quelli della squadra di calcio della città dei Pio. Bandiere, striscioni, sciarpe sventolate in aria, per festeggiare la tanto attesa promozione in serie C. Dopo i cori e i trionfi allo stadio, migliaia di tifosi si sono trasferiti in centro, ‘inondando’ di entusiasmo e gioia tutto il tragitto dal Cabassi a piazza Martiri. Qui, la grande festa. Un’esplosione incontenibile che ha riportato alle gloriose tappe del passato, quando nel 2013 la squadra ha conseguito la prima promozione in serie B della propria storia, cui è seguita, l’anno successivo, la strepitosa promozione in serie A. Grandi vette, ma la felicità di essere di nuovo tornati in serie C non è stata da meno. Tra i cori all’unisono dei tifosi, e gli applausi, la scalata della classifica è stata, infatti, vissuta come una sorta di ‘riscatto’, anche per alcuni momenti di buio vissuti, e, soprattutto, come un ‘punto di partenza’.

"Siamo solo all’inizio – commenta felice un tifoso – questo è il trampolino di lancio". "Ci riprenderemo la serie A", aggiunge un altro appassionato, in piazza con tutta la famiglia. Grandi e piccoli, tutti ad aspettare il pullman con a bordo i biancorossi che all’arrivo, dopo aver percorso corso Cabassi per fermarsi sotto la torre dell’orologio, non hanno tradito le aspettative dei fedelissimi. Tra selfie e abbracci, i calciatori si sono mescolati tra il pubblico, unendosi alle canzoni della vittoria. Soddisfazione espressa anche dal sindaco di Carpi, Alberto Bellelli: "Bellissimo! Ho ancora nelle orecchie le telefonate del 2021, il fallimento, lo spettro di rischiare di perdere il calcio di livello a Carpi. E poi una grande sinergia, il Comune che ha giocato il proprio ruolo e ha trovato un tifoso, un appassionato, una persona che ha dimostrato coraggio e determinazione e che ha saputo buttare il cuore oltre l’ostacolo, il suo nome è Claudio Lazzaretti. Un grande presidente che passo dopo passo con grande umiltà, ha saputo regalare questa promozione alla città di Carpi, al Carpi calcio: a lui va il mio ringraziamento. L’altro premio più bello è stato vedere di nuovo lo stadio pieno". "Il successo del Carpi calcio è il successo di una citta intera – aggiunge Annalisa Arletti, candidato sindaco del centro destra - ed è la dimostrazione che quando si investe seriamente nello sport i risultati arrivano. Un grande risultato di questa proprietà e della squadra che si è distinta per tenacia, passione e coraggio facendo vivere ai tifosi la soddisfazione di tornare nel calcio professionistico".

"Festeggiamo un grande risultato sportivo – prosegue Riccardo Righi, candidato del centro sinistra - una cavalcata spinta dall’entusiasmo della città. Dal calcio agli altri sport, quando c’è armonia tra il pubblico e il privato, quando gli investimenti incontrano progetti di livello, che siano di crescita dei giovani o nell’agonismo, i risultati arrivano sempre". "Dedizione e tenacia – aggiunge la candidata del civismo Monica Medici - hanno portato un bel successo per i biancorossi nonostante l’impegno in direzione opposta di alcuni amministratori di Palazzo Scacchetti".