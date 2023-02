Lo Zeta Due diventa David Lloyd: investiti nel club 9,4 milioni di euro

Un investimento da 9,4 milioni di euro che cambierà il volto di uno dei club più noti della città, lo Zeta Due di stradello San Marone. L’annuncio è stato fatto da David Lloyd Leisure, gruppo inglese leader in Europa nel settore della salute, dello sport e del benessere.

L’azienda David Lloyd Leisure vanta un totale di 130 club nel Regno unito, in Irlanda, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, Italia, Francia e Svizzera. Il primo fu fondato nel 1982 dall’omonimo e famoso ex giocatore inglese di tennis, intenzionato ad ampliare il mercato che ruota intorno a questa disciplina con la fondazione di un innovativo Club family friendly, originariamente focalizzato sul tennis.

Lo storico centro sportivo di Modena Club Zeta Due, grazie al suo prestigio nella zona e alla sua ampia gamma di strutture – fa sapere l’azienda – rappresenterà un valore aggiunto all’interno del portfolio di David Lloyd Clubs. Motivo per cui il gruppo inglese lavorerà per posizionarlo come principale centro benessere del comune emiliano, mantenendone gli aspetti che lo rendono apprezzato dai soci e dalla comunità: l’identità, i valori e la leadership.

Il progetto – continua il gruppo David Lloyd – avrà inoltre un impatto importante anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e di accordi commerciali con le aziende locali.

Il recentemente rinnovato David Lloyd Modena metterà a disposizione dei soci di tutte le età un’ampia offerta di strutture e servizi. Oltre alla palestra, ai campi da tennis all’aperto, allo studio di ciclismo progettato su misura, alla piscina coperta da 25 metri e a quella per bambini, al campo polisportivo all’aperto e agli spogliatoi per uomini, donne e famiglie, offrirà corsi esclusivi e numerosi servizi per godere di momenti di relax, tra cui una spa con sauna al sale dell’Himalaya, bagno turco, piscina idroterapica, lettini relax riscaldati e molto altro. Tutti servizi che saranno integrati e resi disponibili ai soci gradualmente nel corso del 2023.