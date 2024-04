L’omaggio al Maestro. Anche la città di Pesaro avrà la statua di Pavarotti

Nella sua meravigliosa villa sul Colle San Bartolo di Pesaro, affacciata al mare Adriatico, Luciano Pavarotti ha trascorso tantissime estati con tutta la sua grande famiglia. Accoglieva gli ospiti, imbandiva pranzi luculliani, passava ore felici. E proprio in questa villa sono stati pensati alcuni dei duetti del "Pavarotti & friends": il tenorissimo amava Modena, la sua casa, la sua Ghirlandina, ma certamente anche a Pesaro aveva legato un pezzo del suo cuore. E proprio la città di Pesaro – quest’anno Capitale italiana della cultura – gli rende omaggio con una statua che verrà svelata sabato prossimo alle 19 in piazzale Lazzarini, a pochi passi dal teatro Rossini. Ancora riservatissima l’immagine e il modello: si sa comunque che si tratterà di una scultura bronzea a grandezza naturale che – annuncia il Comune – verrà collocata in modo tale da permettere a tutti di fotografarsi insieme al Maestro, con la splendida vista del teatro alle loro spalle. Secondo qualche spoiler, sarà una panchina su cui sedersi accanto a big Luciano, un po’ come è avvenuto a Bologna con la scultura per Lucio Dalla.

"È un regalo alla città ma soprattutto un omaggio a Luciano Pavarotti, cittadino onorario di Pesaro – spiegano il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza – La struttura bronzea, di alto valore, è realizzata a grandezza naturale dal maestro Albano Poli. Sarà collocata in piazzale Lazzarini, all’intersezione con via Curiel, in una posizione prospettica alla fontana affinché possa salutare e accogliere i pesaresi e i visitatori che arrivando da via Branca imboccano il piazzale, quasi per invitarli a teatro". Già nell’agosto di due anni fa, quando venne scoperta la stella dedicata a Pavarotti sulla Walk of Fame di Hollywood, il sindaco di Pesaro aveva anticipato l’intenzione di realizzare un’iniziativa speciale "per un artista straordinario mai dimenticato e amatissimo dai pesaresi".

"Big Luciano tornerà dunque nei luoghi della città, in abiti da concerto, abbraccerà e saluterà idealmente cittadini e visitatori durante l’anno speciale di Pesaro 2024 – aggiunge il vicesindaco Vimini –. E siamo certi che diventerà un punto di ritrovo, un luogo di riferimento della città". In questi anni il monumento a Luciano Pavarotti, collocato accanto al nostro teatro Comunale di Modena (intitolato a lui e a Mirella Freni), è divenuto uno dei punti del centro storico più fotografati dai turisti. Migliaia di selfie hanno già fatto il giro del mondo. È facile pensare che anche a Pesaro avverrà lo stesso.